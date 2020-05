Més Compromís per Algemesí: L’economia d’Algemesí entra en l’uvi i cal reanimar-la amb els pressupostos municipals

Connect on Linked in

Els pressupostos municipals han de convertir-se en el “respirador” per a recuperar la nostra economia. Proposem treballar 5 grans pilars.

L´única manera d’eixir de la crisi actual és sumant, sumant idees i sumant recursos, Des d’eixa perspectiva Més Compromís per Algemesí vol aportar una sèrie d’idees que ens duguen a crear amb ambició un Pla de Reanimació de la nostra economia que ha entrat en l’UVI. De la mateixa manera que hem descobert que per a que els malalts més greus del COVID-19 superaren el virus, calien respiradors, nosaltres entenem que també hem de fer servir el respirador que són els pressupostos municipals per reanimar la nostra economia. No oblidem que sols en el mes de març, Algemesí va ser un dels pobles grans de tota la província de València on més van caure les afiliacions a la Seguretat Social (-751).



“Hem començat a tractar el malalt”. El govern d’Algemesí proposà la modificació de quatre partides pressupostaries per a destinar-les a ajuda als autònoms i a ajudes socials, aprovant-se per unanimitat de tots els partits. Ja hem aplicat la primera medicació, Ara falta posar en marxa el respirador: cal continuar treballant per alliberar més diners municipals de partides que no van a executar-se o que cal renunciar a elles per a fer front a la nova situació a curt i mig termini. Això no ho ha contemplat encara el govern i nosaltres arrimem el muscle indicant quines altres partides, fins ara han recorregut a les fàcils, poden reanimar la nostra economia.



Es per això que hem establert cinc grans pilars que l’ajuntament necessita impulsar per a combatre la crisi una crisi econòmica però també social on tenim que vetlar per les persones més vulnerables. Els dos primers pilars que sostindran la nostra economia consistiran en augmentar substancialment la partida d’ajudes socials i en ajudar a les empreses i comerços per a incentivar l’ocupació o el manteniment de llocs de treball i xicotets establiments comercials.

Hem proposat, per fer-los efectius, incrementar en més de 400.000€ les quantitat ja destinades a la crisi. Tenim partides destinades a concerts, activitats escolars, despeses dels partits, lloguer de material, setmanes d’activitats, subvencions… que estan ahí retingudes i que lamentablement no van a gastar-se. No els retinguem, posem-los al servei de la nostra economia. El tercer pilar serà impulsar un Pla d’Ocupació Municipal ( POM ) per a ocupar en la mesura del possible als ciutadans que s’hagen quedat sense feina. Volem incrementar un 50% la partida de la borsa d’ocupació municipal.

El quart pilar serà impedir que l’hostaleria d’Algemesí entre en crisi. Normalment són les festes les que mantenen viu eixe sector, i la majoria de les festes no va a poder celebrar-se enguany. Caldrà destinar els més de 100.000€ que anem a deixar de gastar en festes del pressupost municipal en sostenir a eixe sector que dona de menjar a tantes famílies. I el cinquè pilar però no per això menys important pilar serà enfortir l’agricultura per a eixir de la crisi. Això, a més d’augmentar la partida d’ajudes a l’agricultura, passa sobretot per començar a assentar els fonaments per a la creació de Oficina Municipal d’Impuls i Suport Agrícola (OMISA). OMISA esdevindria l’alter ego i complement de la nostra OTEA que tant bon resultats donaria



Ningú diu que siga fàcil, i no ho serà. Però la nostra obligació com a partit polític és aportar idees i fer-les efectives. No són idees miracles ni amb això estarà tot fe. Un malalt no passa de l’UVI al carrer d’un dia a altre, però en l’UVI et salven, i nosaltres volem salvar a les persones, i això passa per salvar la nostra economia local que és la que ens manté a tots.