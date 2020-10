Més Compromís per Algemesí proposa il·luminar de forma sostenible el camí a La Xopera

A Algemesí el camí que va a La Xopera pel costat del riu Magre és un dels més utilitzats per les veïnes i veïns per a fer esport i caminar.



Més Compromís per Algemesí proposa instal·lar una il·luminació al camí, per tal de millorar la seguretat i poder fer-ne ús del camí amb un horari més ampli. En paraules de Lorena Calatayud, portaveu del grup municipal: “Proposem una il·luminació intel·ligent, que sols il·lumine quan passe algú, que funcione amb energia solar, de baix impacte lumínic i respectuós amb l’entorn.”, continua dient “El camí a La Xopera s’utilitza per a fer esport, per a passejar, evidentment per anar o tornar del paratge de La Xopera, i a l’hivern, on les hores de sol són menys, els usuaris han d’anar amb llanternes per a poder anar segurs.”

El grup municipal aposta per aquest tipus d’il·luminació “com part de les mesures que ajuden a Algemesí a millorar aspectes per a ser una Smart City“. Sobre el finançament de la inversió, diuen que: “Hi han fons europeus o programes com ‘Smart Cities’ de la Diputació de València, que podríem fer-ne ús.”



A més, “també es demana la senyalització del camí com a ús prioritari ciclopeatonal, per tant de millorar la seguretat de ciclistes i de vianants.”

Calatayud també destaca que “una inversió així no deixa de ser altra forma de dinamitzar l’economia. Voldríem que l’execució la dugués a terme una empresa del municipi, però això no està a les nostres mans.”. Respecte a la qüestió de si ara és el moment: “Estem passant per una situació delicada, som conscients, però no pot parar-se tot, hem de continuar fent inversions, millorant la ciutat, treballant per a les veïnes i veïns, i què millor que fer un projecte que ajuda a millorar la salut de les persones.”



Per eixe motiu, el grup municipal ha presentat una moció per a ser debatuda al plenari del mes d’octubre en vistes a ser aprovada i inclosa als pressupostos per al 2021.