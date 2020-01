Més Compromís per Algemesí”Hernandis, a diferència de Bresó, no és un trànsfuga, sempre ha estat en Compromís”

Connect on Linked in

El seu descontent amb la situació de“Gent de Compromís”ha fet que deixe de ser adherit i s’afilie directament al Bloc

No és admissible que el “Regidor d’Urbanisme i Turisme”, que és un càrrec institucional, pregunte res sobre la situació particular d’altres edils. Si vol enviar una nota de premsa en eixe sentit, que ho faça com a regidor no adscrit. Pareix que eixe càrrec ja siga seu i no de la ciutat d’Algemesí.



Aquesta confusió inadmissible de papers possiblement sorgeix de la dita popular: “Piensa el ladrón que todos son de su condición.”. El Sr. Bresó no vol estar a soles en el grup de no adscrits, i per això fa tot el possible per tenir companyia. Com que ell és un trànsfuga, no vol ser l’únic del consistori, i va buscant a veure qui l’acompanya. No sols ells, sinó que li segueix el joc la Sra Alcaldessa Marta Trenzano qui en una entrevista a Onda Cero diu que vol saber si la situació del nostre regidor Pepe Hernandis és igual a la de l’edil expulsat de Cs. Però no, no és igual.



El regidor Hernandis explica l’origen de la situació: “El darrer juliol, uns quants càrrecs de la Ribera que formàvem part del col·lectiu Gent de Compromís, decidirem fer un acte de protesta per la situació que aquest grup estava vivint dintre de la coalició. M’ho van proposar, i em vaig adherir a la protesta.” Per això va sol·licitar que temporalment no li passaren la quota, mentre s’aclaria la situació de Gent de Compromís (GdC). No oblidem que Compromís no és un partit sinó una coalició de partits, ni que GdC no és un partit sinó un grup de gent als que se’ls permetia vincular-se directament a la coalició.

És per això que el Sr. Hernandis ha continuat rebent tota la informació de coalició i ha continuat fent les aportacions econòmiques com tots els càrrecs de Compromís. Ha sigut convidat a participar en actes de Compromís, tant en l’àmbit local com comarcal, a reunions a la seu nacional.



És més, precisament perquè no veia clar el paper que la coalició atorgava al GdC, a partir del 23 d’octubre decidí exactament el contrari que el senyor Bresó, augmentar el seu compromís amb la llista per la que concorregut, afiliat-se a un dels partit de la Coalició -en concret al BLOC- donat que, segons ell: “vaig veure que per a poder fer política valenciana és el partit que més em representa ara mateix. A més que vaig saber que es pretenia, com així ha sigut, obrir el congrés de 2020 als adherits a Gent de Compromís”.



Voler equiparar la protesta democràtica del Sr Hernandis amb el transfuguisme del Sr Bresó és insultar a la intel·ligència i intoxicar l’opinió pública. Al Sr. Hernandis ningú l’ha expulsat de Compromís, ni del grup municipal. Ha formant sempre part de Més Compromís per Algemesí: “vull estar dins el meu partit, representant a la gent que ens ha votat. I les persones que conformen el col·lectiu local també em volen amb ells”.



No és igual fer una acció de protesta i que els companys ho entenguen, continuar formant part del col·lectiu, continuant aportant a la coalició, i seguir formant part del grup municipal, i a més militant a un dels partits que formen part de la coalició, que deixar de representar a les 819 persones que varen votar la llista per la qual es va presentar el Sr. Bresó i que ha deixat tirats.



Pagar o no pagar una quota no implica tenir dret a ser regidor o no.

També a les llistes del PSOE o EU hi ha o hi ha hagut regidors que no són afiliats i no paguen la quota de partit. Seguint la lògica que la Sra Trenzano ha mostrat a l’entrevista, deurien també passar al grup de no adscrits?