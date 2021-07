Més compromisos de la Generalitat per a eliminar la nomenclatura “Horta Oest”

Connect on Linked in

La Mancomunitat, la Fundació Horta Sud, el Fòrum Empresarial, Ideco, Guaix i altres entitats aconsegueixen els compromisos de direccions generals d’Emprenedoria i d’Administració Local per a eliminar el nom d’una comarca que mai va existir.

La Mancomunitat i la Fundació Horta Sud continuen el seu treball conjunt per a eliminar la denominació “Horta Oest” que separa a la comarca i que des de fa uns anys vénen utilitzant algunes conselleries de la Generalitat Valenciana. En els últims dies, tant des de l’entitat intermunicipal com des de la Fundació s’han mantingut reunions amb la directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme Teresa García com amb el director general d’Administració Local Antoni Such que han mostrat el seu compromís d’eliminar aquesta denominació.



A més de ser una comarca que no té cap estructura administrativa ni associativa, la divisió amb la denominació “Horta Oest” suposa un inconvenient a l’hora d’analitzar dades estadístiques que serveix la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aqueixa va anar precisament la motivació de la reunió amb Teresa García. La directora general es va comprometre a eliminar aquesta divisió de la comarca en tots els estudis estadístics de la seua conselleria.



Com també va ocórrer amb l’Institut Cartogràfic Valencià, la decisió es pren atenent la Llei 21/2018, de 16 d’octubre de Mancomunitats de Comunitat Valenciana en el qual en el seu annex assenyala els municipis que formen part de cadascuna de les comarques. En el cas de la de l’Horta Sud inclou les vint localitats que la formen sense realitzar cap distinció.



Una altra direcció general que ha mostrat el seu suport a l’eliminació de la separació de la comarca és la d’Administració Local. En una altra reunió celebrada aquesta setmana amb tècnics de la Mancomunitat i el director de la Fundació Julio Huerta, Antoni Such va mostrar tot el seu suport a l’eliminació de la terminologia “Horta Oest”.



“Volem agrair la predisposició i l’interés mostrat per les conselleries per a l’eliminació d’aquesta denominació de les seues estadístiques i documents de treball que ens separa com a comarca”, explica Eva Sanz, presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud. En la mateixa línia, Julio Huerta, director de la Fundació Horta Sud es mostra “molt content perquè creiem que aquesta pot ser la vegada que aconseguim eliminar d’una vegada aqueix terme després de molts anys de treball”.