Més de 1.500 alumnes de Picassent han rebut, durant 2019, formació en prevenció de conductes addictives

Durant 2019 s’ha treballat amb els joves diverses accions preventives en el camp de les addiccions per promoure hàbits de vida saludable

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), és un servei públic, dependent de la Regidoria de Benestar Social i Drogodependències de l’Ajuntament de Picassent, acreditat per la Direcció General de drogodependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. Des d’este gabinet, s’assumeix i es treballa de manera coordinada des del marc teòric del Pla Municipal de Conductes Addictives aprovat pel plenari municipal.

I és que, l’objectiu general de la UPCCA és dur a terme accions preventives en el camp de les addiccions; accions que estan encaminades a reduir i/o evitar el consum de drogues i altres trastorns addictius així com promoure hàbits de vida saludable i una cultura que incloga el rebuig cap al consum de substàncies addictives. El cost de les mateixes ha sigut de 45.000 euros.

Segons consta en la memòria realitzada i corresponent a 2019, es desprèn que en l’àmbit de la teràpia individual s’han atès a 26 menors que es trobaven en fase d’inici de consum. En quan a l’àmbit escolar, s’ha treballat en la prevenció de drogodependències, el bon ús de les noves tecnologies i la prevenció del joc patològic.

En l’IES l’Om, s’han portat a terme quatre sessions on han participat 800 alumnes. Així també, s’ha creat un grup de prevenció selectiva on 25 alumnes seleccionats reben una sessió setmanal durant tot el curs de deshabituació al cànnabis. A l’escola Les Carolines i a La Nostra Escola Comarcal s’han realitzat quatre sessions on han participat al voltant de 200 alumnes. A més s’ha posat en marxa l’aplicació del programa Ludens de prevenció de la ludopatia amb l’alumnat de 4rt de l’ESO, Batxillerat, cicles formatius i FP bàsica amb la participació de 300 alumnes.

Ja a l’àmbit comunitari, al llarg del 2019 s’han realitzat diverses campanyes com el Dia de la Bici i la campanya contra l’abús de l’alcohol en festes.

Accions totes elles molt importants, segons afirma el regidor de l’àrea, Carles Silla, ja que segons manifesta “Des de l’Ajuntament, oferim sessions orientades a informar i conscienciar al col·lectiu jove sobre els riscos de les diferents addiccions, així com també a l’hora de facilitar tots els recursos per als qui ja tenen una addicció”.