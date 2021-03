Més de 10.000 ciutadans han rebut l’assessorament de les informadores cíviques

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Serveis Urbans, posà en marxa el passat mes de desembre l’acció de les informadores cíviques impulsant diverses campanyes per tota la ciutat.

Alzira s’ha dividit en tres sectors per tal de realitzar un estudi exhaustiu de les campanyes portades endavant en estos mesos i que han sigut les següents:

Del 17 al 30 de desembre de 2020 va tindre lloc la campanya d’informació de la Covid-19, per tal de conscienciar als ciutadans de les mesures de seguretat per a evitar contagis. Un total de 1.368 persones van rebre l’assessorament personal de les informadores cíviques.

Del 30 de desembre de 2020 al 14 de gener de 2021 es va informar sobre el servici que oferix l’OMIC, així com de la nova ubicació de l’oficina d’atenció en les instal·lacions del Mercat de la Vila. En esta campanya van ser informats 2.163 persones.

Pel que fa a la campanya «Arrepleguem», del 15 de gener al 5 de febrer, 4.374 ciutadans van ser informats, tant de en què consistix el servici com del telèfon habilitat per a sol·licitar dia i hora per a la retirada de les deixalles que ja no fem servir.

Les informadores cíviques també han dut a termini la informació de la campanya «Beu aigua de l’aixeta», del 8 al 18 de febrer, per tal de fer saber als alzirenys que l’aigua ens aplega a les nostres llars és totalment apta per al consum, per la qual cosa es pot consumir amb totes les garanties sanitàries i ajuda a abaratir la depesa en la compra d’aigua, alhora que contribuïx a afavorir el medi ambient amb la reducció de residus plàstics. Esta campanya ha aplegat a 2.541 ciutadans.

Fins al pròxim mes de juny es seguiran realitzant campanyes amb les informadores cíviques que provenen del programa E-Covid impulsat per la Generalitat Valenciana.