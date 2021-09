Més de 2.300 estudiants ixen de l’aula per a reivindicar com volen els carrers

Connect on Linked in

Grezzi: “és necessari un disseny urbà i de mobilitat sense excloure als i les més joves perquè les ciutats tornen a ser segures i amables”

Un total de 94 grups de 5é i 6é de Primària de la ciutat de València, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, han eixit al carrer per a valorar l’ús que es fa de l’espai públic i sensibilitzar-se davant les conductes relacionades amb la mobilitat en ciutat.

31 centres educatius s’han inscrit enguany en l’activitat de les “Multes morals de Francesco Tonucci”, una iniciativa, englobada en el projecte “La Ciutat dels Xiquets” ideat pel pedagog italià, amb què es pretenen desenvolupar actituds de tolerància i respecte a la mobilitat de les persones aconseguint una ciutat amable i segura, així com fer reflexionar l’alumnat del canvi de paradigma de mobilitat que s’està vivint a València, al mateix temps que se’l fa coneixedor de les eines civils amb les quals manifestar el seu desacord i reivindicar els seus propis drets.

Oferida pel servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, l’activitat està consolidant any rere any el seu creixement: en 2018 es van aconseguir les quasi 800 persones participants, duplicant-se en xifra fins als quasi 2.000 alumnes en 2019; mentrestant, enguany han sigut 2.320 els i les menors que s’han inscrit en esta activitat programada dins del marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.

El regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, que ha acompanyat este matí a l’alumnat del col·legi CEIP Raquel Payà, en el barri de Tres Forques, ha subratllat “la necessitat de fer un disseny urbà i de mobilitat sense excloure als i les més joves”, doncs, tal com afirma Tonucci, “si recuperen l’espai que els correspon en la via pública, que en l’últim segle els van anar arrabassant gradualment els vehicles de motor, les ciutats tornaran a ser segures i amables no sols per a les persones més xicotetes, sinó també per a les més majors i la resta de la societat”.

Entorns escolars saludables

D’acord amb estes actuacions i seguint amb la programació de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a València, el regidor Giuseppe Grezzi participarà també esta vesprada, a partir de les 18.15 hores, en el debat “Entorns escolars saludables”, organitzat per l’Associació Veïnal i Cultural Tres Forques-Vara de Quart; un esdeveniment que, ha assenyalat el regidor, “confirma el canvi de mentalitat que s’ha produït a la nostra ciutat, i que entén que l’educació comença en el mateix moment en què els i les alumnes ixen de les seues cases i acudixen a les escoles i en com s’interactua en l’entorn escolar, que ha de ser segur, saludable i respectuós amb la resta de companys i companyes”.