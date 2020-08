Mes de 200 avisos per incendis de matolls en els primers quinze dies d’agost

Connect on Linked in

El Consorci Provincial de Bombers de València ha rebut 205 avisos per incendis de matolls a la província de València durant la primera quinzena d’agost. Es tracta d’incendis que afectaven a zones de vegetació ubicades a llocs com cunetes, canyars, camps de cultiu abandonats o inclús en actiu. El principal risc d’estos incendis és que acaben propagant-se cap a altres àrees com zones forestals o edificacions, per la qual cosa la ràpida resposta dels efectius de bombers del Consorci resulta fonamental.



Una xicoteta part d’estos incendis ha resultat en falses alarmes, segons s’ha detectat una vegada els efectius de bombers han realitzat diverses comprovacions sobre el terreny, ja que de vegades es tracta simplement de boires o fums derivats de barbacoes a recintes particulars.



Tot i que les falses alarmes són un xicotet percentatge de tots els incendis en els quals s’ha actuat, sí que són un indicador de com la ciutadania està especialment alerta durant el període d’estiu a l’hora d’avisar els bombers davant un possible incendi. Donat que la rapidesa és clau en estes situacions, es recomana a la ciutadania que davant qualsevol indici de fum o foc es telefone al 112.

Es recorda que per a demà divendres l’Agència Estatal de Meteorologia ha emés un avís per altes temperatures per a tota la província de València, especialment a l’interior, la qual cosa incrementa el risc d’incendis.