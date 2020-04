Més de 24.000 espectadors gaudeixen de les dues primeres setmanes d’òpera en línia de Les Arts

Print This Post

‘Fidelio’, de Beethoven, el títol que va inaugurar la primera temporada d’òpera de Les Arts, s’emet aquest dilluns 20 d’abril, a les 20.00 hores

Les Arts continuarà el cicle ‘Ópera desde casa’ fins al pròxim 30 d’abril

La pàgina web del Palau de les Arts ha registrat un total de 24.613 espectadors en les dues primeres setmanes del cicle ‘Ópera desde casa’, que permet, de manera lliure i gratuïta, gaudir d’algunes de les produccions més emblemàtiques de la història del teatre.

‘La Valquiria’, de Wagner, amb 5.009 visionats, i ‘La Bohème’, de Puccini, amb 4.090 espectadors, s’erigeixen com els espectacles de més èxit. L’audiència, majoritàriament espanyola, també inclou una presència significativa de països de parla hispana com Mèxic, l’Argentina, Colòmbia, el Perú i Xile.

En aquest sentit, destaquen els 290 visionats des de Mèxic que va obtindre ‘El oro del Rin’ i el seguiment des de països com Itàlia, Alemanya i els Estats Units de ‘La Bohème’. Les Arts recorda que cada obra ha estat disponible per a reproduir-se de manera lliure i gratuïta per un període de 48 hores.

Les Arts emetrà aquest pròxim dilluns 20 d’abril a les 20.00 hores l’obra ‘Fidelio’, de Beethoven, amb la qual finalitza la col·laboració amb Unitel GmbH & Co.KG per a l’emissió dels enregistraments que el centre d’arts va coproduir amb el segell discogràfic alemany. ‘Fidelio’ es podrà seguir des de la pàgina web del Palau de les Arts: https://www.lesarts.com/opera-quedate-en-casa/.

En aquest sentit, Les Arts anuncia que prolongarà el cicle d’‘Ópera desde casa’ fins al pròxim 30 d’abril amb nous títols com ‘Lucrezia Borgia’, de Donizetti; ‘Le cinesi’, de Gluck, i ‘Il corsaro’, de Verdi.

‘Fidelio’

Zubin Mehta va inaugurar la primera temporada de Les Arts l’octubre de 2006 amb l’única òpera del compositor alemany, en una nova producció de Pier Luigi Pier’Alli. Waltraud Meier, Peter Seiffert i Matti Salminen van conformar el repartiment de la primera òpera que es va representar en Les Arts i que va suposar també la primera incursió del teatre en el mercat videogràfic.