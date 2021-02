Més de 300 persones majors de Mislata s’adapten a la formació en línia

L’Ajuntament de Mislata, com a mesura de prevenció sanitària, readapta els cursos de formació sènior perquè l’alumnat inscrit continue la seua formació des de casaL’Ajuntament de Mislata, com a mesura de prevenció sanitària, readapta els cursos de formació sènior perquè l’alumnat inscrit continue la seua formació des de casa

Com cada any, la regidoria de Persones de Majors de Mislata posa en marxa la Formació Sènior i l’Aula Universitària Sènior, dues propostes que busquen afavorir l’envelliment actiu, així com permetre socialitzar, adquirir, ampliar o actualitzar coneixements per al seu desenvolupament. Uns cursos que any rere any superen totes les expectatives i completen les seues places, inscrivint-se més de 300 persones majors.

En aquesta edició, i pels evidents motius sanitaris, la formació està realitzant-se completament en línia i a distància. Les circumstàncies impedien que persones incloses en grups de risc s’ajuntaren en una mateixa aula. Per això, la regidoria de Persones Majors, que dirigeix Pepi Luján, va haver d’adaptar-se a les circumstàncies, i malgrat les reticències inicials de molts majors, el transcurs del curs està sent tot un èxit. Com explica Luján, “a molts dels nostres majors posar-se davant d’un dispositiu digital els donava pànic, però van acceptar el repte i ara s’han adaptat perfectament a les videoconferències, el correu electrònic i els xats de WhatsApp”.

Arribats a l’equador del programa, els alumnes i alumnes sènior de Mislata han entregat els seus treballs i recollit els seus “deures” i pròximes activitats per a encarar aquesta segona fase dels cursos d’Hàbits Saludables, Arts Plàstiques, Noves Tecnologies i Formadors Voluntaris. Per part seua, l’Aula Universitària Sènior, que compleix huit edicions, té entre les seues continguts Ètica i Economia, Globalització, Nous Paradigmes Econòmics o la lectura d’autors clàssics.