Més de 300 usuaris fan ple a la programació de Gent Jove d’Aldaia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’àrea de Joventut arrancat un nou curs amb una dotzena de disciplines, més de 20 grups i llistes d’espera per a accedir a la programació estable i gratuïta d’este 2021

El Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia fa ple al període d’inscripcions dels seus cursos, dins de la seua programació estable, amb 270 usuaris. Més de 300 comptant amb la llista d’espera de persones apuntades per a accedir a alguns dels tallers ofertats com son anglés mitjà, guitarra iniciació i valencià (C1 i C2), els més demandats.

Amb estes xifres, més d’una vintena de cursos han entrat en funcionament, la majoria de manera telemàtica i gratuïta, amb la programació estable d’oci educatiu de Gent Jove Aldaia este 2021.

Segons el regidor de Joventut, Sergio Gómez, “hem passat un any diferent i complicat, i el nostre municipi, també des de l’àrea de Joventut, està aprofitant tots els recursos dels que disposa per a mantindre el ritme en línia per la formació i enriquiment dels aldaiers i les aldaieres“.

Idiomes, ioga, dansa oriental, Kpop, Street dance, guitarra, fotografia, art&craf, robòtica i programació, tècniques i reforç d’estudi, o fins i tot Monitor de Temps lliure, són les principals disciplines oferides, amb grups que ja arrancaven al complet.

“El fet que este trimestre s’oferixca de forma gratuïta és una manera de premiar un any complicat per a tots. A partir del proper curs esperem incrementar, i complementar l’oferta amb la formació presencial, de nou, si la situació així ho permet.”