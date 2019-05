Més de 350 dones de Mislata celebren en La Canaleta la seua jornada de convivència

Connect on Linked in

La regidoria de Dona i Polítiques d’Igualtat organitza un dia conjunt d’activitats amb totes les associacions de la ciutat

Més de 350 dones del món associatiu de Mislata es van donar cita ahir en La Canaleta, sota el lema ”Juntes som molt millors”. És el sisé any consecutiu que les dones de Mislata celebren una jornada de convivència amb l’objectiu de lluitar per la igualtat i els drets de les dones, a més de compartir un dia d’activitats i relacionar-se entre totes elles.

Mislata compta amb un bon nombre d’associacions de dones que en poques ocasions solen treballar de manera conjunta. Totes realitzen les seues activitats en el mateix edifici, la Casa de la Dóna de Mislata, però no solen coincidir en el mateix espai i el mateix temps. Aquest dia va sorgir amb la idea de conjuminar esforços i idees en l’objectiu comú que uneix a cadascuna de les associacions. Per a Carmen Lapeña, regidora de la Dona, la importància d’aquesta trobada significa “la unió de totes, conéixer-nos millor unisques a unes altres i, sobretot, conéixer els serveis que cada associació ofereix a les dones de Mislata”.

Durant tot el matí, la programació de la jornada de convivència ha estat nodrida de diferents activitats, tallers i exhibicions esportives, com a aeròbic-danse, zumba, bollydance i fins a un flashmove. Al migdia, les 350 dones, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i membres de la corporació municipal, van menjar una paella gegant cuinada pels Clavaris del Crist. A més, enguany, per al moment de la sobretaula, la Casa de la Dóna va programar un divertidíssim espectacle de màgia a càrrec de Nuel Galà.

Les integrants de totes les associacions de dones de Mislata van gaudir d’una intensa jornada al Parc de la Canaleta, amb la participació de l’Associació de Dones de Mislata, Espai Violeta, Aitana, Per tu dona, Alleta, l’Associació de Dones Progressistes i Dones Ciutadanes de la Comunitat Valenciana. En representació de cadascuna d’elles, les presidentes de cada associació van rebre de mans de l’alcalde un detall a manera de reconeixement per la seua gran labor social. Bielsa els va animar a continuar lluitant per defensar els seus drets i va posar en valor el Consell de la Dóna, constituït fa uns mesos, com una eina per a aconseguir la igualtat real en la nostra societat.