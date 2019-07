Connect on Linked in

Albal ha iniciat aquest dissabte les seues Festes Majors en Honor a Santa Anna. Ho va fer amb el multitudinari sopar als majors, on han participat 410 persones i que es va celebrar en el Parc Sant Carles, amenitzada per l’Orquestra Eivissa. L’acte ha sigut organitzat per l’Ajuntament i va estar presidit per l’alcalde Ramón Marí i va comptar amb la presència de membres de la corporació.