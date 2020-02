Més de 50 persones en la xarrada de la UPCCA de Paiporta sobre educació familiar en l’era digital

Connect on Linked in

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de Paiporta va organitzar recentment una xarrada sobre ‘Educació familiar en l’era digital’, impartida pel psicòleg i formador David de Cubes García. Més de 50 persones van assistir a l’acte, que va comptar amb el suport de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs) dels col·legis i instituts de la localitat i es va celebrar en el CEIP Jaume I.



La xarrada tenia com a objectiu atendre la sensibilitat existent entre els pares i les mares respecte a a el mal ús de les noves tecnologies, amb conseqüències negatives com són les conductes addictives a internet, telèfons mòbils i videojocs.



Per a previndre aquesta problemàtica, mares, pares i alumnat van aprendre més sobre temes tan importants com són les eines adequades en l’educació dels fills en les diferents etapes evolutives per a poder previndre aquestes addicions.

Les edats més adequades perquè els fills i les filles tinguen telèfon mòbil, el temps màxim que han de dedicar-li o els videojocs més addictius i perillosos van ser alguns dels temes més rellevants i recurrents que es van poder tractar en la xarrada.



L’activitat forma part de l’Escola de Famílies de Paiporta, impulsada per la regidoria de Benestar Social a través de la UPCCA, així com per les AMPAs dels centres educatius paiportins. Aquesta Escola de Famílies programarà més endavant altres xarrades per a donar suport a les mares i els pares en l’educació dels seus fills i filles al llarg de les diferents etapes del seu creixement i evolució.