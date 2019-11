Més de 600 camions passen per la bàscula pública d’Alberic en el primer mes de la campanya agrícola

La bàscula pública d’Alberic continua augmentant la seua influència com un enclavament vital per a l’agricultura de la comarca riberenca. La instal·lació va rebre en el primer mes complet de la campanya agrícola més de sis-cents camions de taronges i caquis, la qual cosa suposa un augment substancial respecte a l’any passat i albira la cada vegada major acceptació entre els agricultors, que ho exigeixen als comerciants per a assegurar-se el cobrament de tots i cadascun dels quilos que els cullen. A diferència de l’any passat, en el qual es va aplicar una etapa de prova, el consistori alberiqueny que dirigeix Toño Carratalá, ha començat a cobrar un euro pel servei. Un preu simbòlic que no ha sigut obstacle perquè continue creixent el nombre de camions que passa per la bàscula, una de les poques existents a la comarca i amb un nivell d’exactitud que serveix perquè els agricultors exigisquen el cobrament davant els comerços.

“El gran pas de camions per la bàscula pública d’Alberic confirma la necessitat que tenien els agricultors de la localitat i també dels altres pobles de voltant. És una total injustícia la que han patit en els últims anys. A més de cobrar les seues collites per davall del preu de producció, veien com sempre havien de cobrar menys quilos dels que realment tenien. I això passava perquè no hi havia un pesatge oficial i garantit. Ara ja existeix i nosaltres convidem a tots els agricultors a passar per la bàscula d’Alberic. També convidem als ajuntaments a construir més bàscules i a facilitar la vida professional dels llauradors”, afirma l’alcalde, Toño Carratalá. Els productors de caqui eren inicialment els principals usuaris de la bàscula però amb el pas dels mesos el servei s’ha generalitzat i és usat també pels agricultors que treballen la taronja i fins i tot altres varietats de fruita. El servei està obert a qualsevol usuari. Els agricultors denunciaven que, anteriorment, els comerços estimaven un pes per caixó que oscil·lava entre els 18 i 19 quilos però ara amb el pesatge individualitzat se sap que els calaixos se’n van, segons la varietat dels fruits, fins als 23 i 24 quilos. El dispositiu que subministra les fitxes necessàries per a utilitzar la bàscula se situa a la casa consistorial alberiquenya per a evitar els posibles robatoris de la recaptació en una instal·lació que se situa en un dels polígons industrials d’Alberic, exactament en el de Sepes, en la carretera que es dirigeix a Tous. L’Ajuntament d’Alberic va invertir més de 35.000 euros en la instal·lació d’esta bàscula pública per a garantir el cobrament íntegre de les collites als agricultors.