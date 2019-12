Més de 700 vots decideixen els pressupostos participatius de l’Alcúdia per al 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament destinarà uns 300.000 euros de les inversions per al 2020 a les opcions més votades pel ciutadans en la iniciativa ‘L’Alcúdia decideix, Pressupostos Participatius’, un projecte amb el que el consistori haurà invertit més de 1.700.000 euros en les més de 40 actuacions realitzades des que va començar.

Per cinquena vegada els ciutadans de l’Alcúdia han tingut paraula en la decisió de les millores necessàries per al poble amb la iniciativa ‘L’Alcúdia decideix’, un projecte de Pressupostos Participatius per al 2020 que pretén destinar uns 300.000 euros, el que suposa un increment de quasi el 10% respecte l’any passat.

En la primera fase, realitzada del 23 d’octubre al 4 de novembre, els ciutadans i les diferents associacions de l’Alcúdia podien fer arribar al consistori la seua proposta de millora. Una vegada finalitzada es comptabilitzaren 64 propostes, de les quals el Consell d’Entitats Ciutadanes va seleccionar les 12 opcions que eren competència de l’Ajuntament i de les que existia una viabilitat tècnica i econòmica.

En una segona fase els alcudians i alcudianes podien votar fins a 3 d’eixes propostes, en una nova convocatòria que comprenia entre el 18 i el 28 de novembre. Amb un procediment d’actuació similar al de l’anterior fase (votació telemàtica o presencial), l’Ajuntament va rebre finalment més de 700 vots.

Així, l’opció més votada ha sigut la millora de l’enllumenat públic, amb un marge prou elevat, seguida a certa distància de les actuacions generals en parcs i jardins, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la creació d’una barrera verda que aïlle el so de l’autovia o la construcció d’un circuit de running en les instal·lacions esportives municipals.

Any rere any els pressupostos participatius han suposat la millora de diferents punts de la localitat, com la passarel·la ubicada al CEIP Les Comes, la peatonalització de diferents carrers del centre del poble, o una zona d’skate per a joves.

Des de l’Ajuntament es dóna les gràcies a la ciutadania per la seua participació, i anima a tot el món a seguir aportant propostes any rere any perquè puguen no sols fer-se les grans infraestructures, sinó també solucionar els problemes del dia a dia.