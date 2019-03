Més de 900 demandants d’ocupació participen en el fòrum d’ocupació “A Benetússer fem ocupació”

Connect on Linked in

Més de 900 demandants d’ocupació van participar hui en “A Benetússer fem ocupació”, una jornada centrada en les persones parades a les quals, a més d’oferir assessorament, formació i informació, s’ha facilitat el contacte de forma ràpida i directa amb empreses que busquen candidats. En concret, els demandants han tingut accés a diverses entrevistes de treball amb les empreses que han oferit 63 llocs de treball. En l’acte de clausura del fòrum va participar la Directora General d’Ocupació i Formació de LABORA Rocío Briones.

El fòrum ha comptat amb conferències i tallers per a millorar la cerca d’ús de la mà de professionals i tècnics en la matèria, així com dels principals agents socials de la comarca amb informació laboral i assessorament per a aconseguir la principal meta aconseguir el treball desitjat. Dotze empreses han realitzat en total més de mil entrevistes durant tot el matí per a cobrir els 63 llocs de treball que han oferit. A més, tots els interessats han pogut deixar els currículums perquè els organitzadors ho feren arribar a les empreses.

Durant la inauguració de la jornada l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz ha assenyalat que les polítiques actives d’inserció laboral “són una prioritat per a l’Ajuntament atés que l’atur continua sent una de les majors preocupacions de les nostres veïnes i veïns”. “Treballem per a promoure iniciatives d’aquest tipus més d’acord amb l’escenari actual i centrades en les persones, per a tornar-los la confiança, autoestima, motivació i convertir-les en protagonistes d’una nova estratègia en la investigació activa d’ocupació”, ha explicat.

“A Benetússer fem ocupació” és un projecte innovador i ambiciós que compleix amb una doble finalitat. D’una banda, posar en contacte directe a les persones que busquen treball i les empreses que busquen incorporar nous talents en els seus departaments, i per una altra millorar la formació i les habilitats per a la cerca activa d’ús dels assistents. A més de poder mantindre diverses entrevistes de treball en un mateix matí, els participants han pogut obtindre formació i orientació útil per a aconseguir la incorporació al mercat de treball.

A l’auditori del Centre Cultural El Vaig moldre s’ha pogut assistir a les conferències de l’orientador laboral i director escènic Joan Carles Roselló, que va oferir les claus per a superar amb èxit un procés de selecció. La tècnica d’orientació de l’oficina LABORA de Catarroja, Natalia Climent, va oferir un taller amb les claus per a trobar treball i situar-se amb èxit en el mercat laboral. La jornada es va tancar amb Sergio Ayala, amb el qual es va poder descobrir el poder de la diferenciació i de la innovació en el mercat de treball.

En el fòrum d’ocupació “A Benetússer fem ocupació”, organitzat conjuntament per l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Benetússer i l’empresa RH en Positiu, han participat GVA Labora, Centre de Formació Labora Catarroja, Europe Direct, Programa EURODISEA, Florida Universitària, CREU ROJA, Fundació CEPAIM i EACE amb els seus estands informatius. Les empreses participants que han oferit els 63 llocs de treball han sigut Carrefour, Bricomart, Norauto, Fundació Randstad, Iman Temporing, Corvan, Access Gestió Integral d’Ocupació, Atentia, grup Noa’s, TCuidem, Integra centre especial d’ocupació i Mapfre.