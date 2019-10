Més de dos-cents joves gaudeixen a Mislata d’un cap de setmana d’oci saludable ambientat en Halloween

Connect on Linked in

Una Fuita Room i un concurs de disfresses de terror van ser les activitats més destacades en aquesta edició especial de ‘Mislata Jove 22.02’

Durant aquest cap de setmana, la joventut de Mislata ha pogut gaudir d’una nit d’oci nocturn saludable ambientada en Halloween, per la proximitat de la seua celebració. Una macroactividad dins del programa ‘Mislata Jove 22.02’ especialment dirigida a joves de 12 i 30 anys, per a la qual el Centre Jove del Mercat obria de nou les seues portes de deu de la nit a dues de la matinada. Aquest projecte municipal que coordina la regidoria de Joventut, amb l’ajuda de diverses associacions i col·lectius socials, proposava una vetlada plena de jocs, tallers i activitats d’oci nocturn de manera segura i saludable. En aquesta edició, aprofitant la pròxima celebració d’Halloween, tant el Centre Jove com les activitats proposades estaven ambientades per a l’ocasió.

D’aquesta forma, els més de 200 joves que van participar van poder gaudir de jocs de taula i de realitat virtual, d’una sessió de maquillatge especial per a Halloween, tallers de xapes i Hamma i fins i tot participar en un concurs de disfresses. Però sens dubte, el plat fort de la nit, era participar i resoldre els enigmes d’una Fuita Room ambientada en un terrorífic laboratori científic, i per la qual van passar més de 70 joves durant les quatre hores d’activitat.

El regidor de Joventut, Martín Pérez, acompanyat del regidor Ximo Moreno, van visitar el Centre Jove del Mercat durant el transcurs de la nit. Satisfet pel gran acolliment, Martín Pérez afirmava que “es consolida així el programa d’oci juvenil saludable pel qual es vol apostar des de l’Ajuntament de Mislata”, animant a tota la joventut mislatera al fet que participen i continuen involucrant-se en les pròximes edicions de ‘Mislata Jove 22.02’.