Més de la meitat de les instàncies administratives que es registren a l’Ajuntament de València es fan ja per seu electrònica

El 53% de les instàncies de caràcter administratiu que es registren a l’Ajuntament de València ho són ja mitjançant la seu electrònica del consistori, segons les dades del primer trimestre de l’any presentades hui per la Regidoria d’Agenda Digital i Administració Electrònica. Durant els tres primers mesos de l’any passat eren el 32% i en el 2014 van ser només un 2%. El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, explica que “l’usuari que arriba de nou a la seu electrònica ho fa per a quedar-se ja que, una vegada provada l’administració digital, ningú vol tornar a fer cues ni desplaçaments”.

Pere Fuset ha explicat que “l’administració electrònica disposa de major agilitat i transparència i comporta un major estalvi econòmic per al ciutadà i també per a l’Ajuntament”. El regidor ha afegit que “es tracta d’una administració oberta vint-i-quatre hores al dia, 365 dies a l’any i disponible sense haver de desplaçar-se i sense cita prèvia”. Fuset valora “la dificultat de trencar la barrera i la bretxa digital que tenen molts ciutadans i ciutadanes” però també considera que el creixement és “exponencial i imparable”.

De fet, segons les dades facilitades pel regidor, les instàncies electròniques registrades a l’Ajuntament s’han incrementat en un 136% en només un any i s’han triplicat tant el nombre de nous usuaris i usuàries com de noves visites respecte al primer trimestre de 2020. Fuset creu que “els nous usuaris electrònics difícilment tornen al sistema presencial”.

En estos moments, la seu electrònica municipal té 191.923 usuaris i és, per primera vegada, l’elecció majoritària per al registre d’instàncies administratives. Així, el 53% de les instàncies presentades davant l’Ajuntament de València en el primer trimestre de l’any ho són ja mitjançant la seu electrònica enfront del 47% dels ciutadans i ciutadanes que opten per la via presencial. La tendència en este primer trimestre contrasta amb les dades del mateix període de l’any passat, on l’administració electrònica representava una tercera part del total i la presencial era majoritària amb un 68%. L’any 2014, l’administració electrònica era residual i només representava el 2% del global.

Pere Fuset creu que este creixement digital comporta “un estalvi econòmic per a la ciutadania de 4.227.375 euros, segons el sistema de càlcul de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i un estalvi també per al consistori de 129.764 euros, només en correu postal”.

El regidor ha volgut destacar també la pressió que la crisi provocada per la covid-19 ha tingut sobre l’administració municipal ja que, en només un trimestre, “a les gestions habituals, hem hagut d’afegir el paquet d’ajudes del Pla Resistir, les subvencions a la consolidació dels xicotets comerços o a les comissions falleres i el tràmit d’accés a Ciutat Vella Nord, entre d’altres, i el sistema electrònic ha funcionat”. En concret, Fuset ha destacat que, només en el primer trimestre d’enguany, s’han sol·licitat 100.000 certificats d’empadronament enfront dels 200.000 que es van tramitar en tot l’any 2020.

L’edil ha subratllat, a més, que València “és l’administració local millor digitalitzada d’Espanya amb un grau de maduresa del 87%, segons dades de la consultora EY relatives a l’any 2019”.