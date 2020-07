Més del 84 % de les persones titulades en màsters oficials de la Universitat de València troba ocupació

Connect on Linked in

L’últim estudi d’Inserció Laboral de Màster Oficial de la UV, realitzat per UVocupació, mostra que el 84,4 % de les persones enquestades titulades estan treballant, al voltant de 10 punts més que en l’anterior estudi publicat el 2018

El 84,4 % de les persones titulades en màsters oficials de la Universitat de València que van finalitzar els seus estudis en els anys 2016, 2017 i 2018 i han sigut enquestades en el curs 2019-2020 han trobat ocupació, segons conclou l’últim informe d’inserció presentat per l’Àrea d’Estudis i Anàlisis d’UVocupació, que coordina la professora María del Carmen Bas. Una xifra que, a més, ha augmentat al voltant de 10 punts respecte a l’estudi publicat l’any passat i al voltant de 16 punts respecte al del 2015. Les persones entrevistades, d’un total de 103 titulacions, van ser enquestades un, dos o tres anys després de finalitzar els seus estudis de màster.

L’estudi també destaca que al voltant del 95,5 % de les persones enquestades es troben actives en el mercat laboral. Això suposa 12 punts més que la taxa d’activitat de les persones graduades, dada presentada en l’últim estudi d’Inserció Laboral de Graus. En aquest aspecte sobreïx la branca de coneixement d’Arquitectura i Enginyeria, on el 100 % de les persones enquestades estaven actives en el mercat laboral i el 94,2 % estaven ocupades.

Per la seua banda, el 93,8 % de les persones entrevistades tenia experiència laboral posterior a la finalització dels estudis de màster, i el 85,8 % tenia una ocupació ajustada al nivell d’estudis. A més, el percentatge de persones titulades que ocupen llocs de tècnic/a o tenen persones a càrrec se situa en el 76,8 %, i augmenta en 7 punts respecte a l’anterior estudi.

El salari mitjà net mensual de les persones titulades se situa en 1.524,50 euros. En aquest sentit, crida l’atenció la diferència entre homes i dones, amb 1.595,90 euros i 1.476,70 euros respectivament. Aquesta bretxa s’accentua sobretot en les branques de Ciències de la Salut i d’Arquitectura i Enginyeria. Per contra, en Ciències, les dones cobren més de mitjana que els homes.

Per branques de coneixement, Arts i Humanitats destaca per tindre el percentatge de persones titulades més alt que són contractades per compte propi (11,8 %) i Ciències, per la seua jornada completa (85,7 %) i la seua jornada laboral de preferència (90,6 %). Ciències de la Salut, i Ciències Socials i Jurídiques destaquen pel sou net mig mensual (1.480 euros i 1.610,10 euros), i Arquitectura i Enginyeria ho fa pel seu alt percentatge de persones titulades amb una ocupació ajustada al nivell d’estudis i a la titulació (77,9 %), i amb contracte estable (50 %).

Aquests resultats, segons explica la professora María del Carmen Bas, “donen resposta a la demanda dels sectors empresarials per tal de disposar d’informació que permeta minimitzar la bretxa existent entre les necessitats del mercat laboral i la preparació del nostre estudiantat”. Així doncs, aquesta informació sobre l’ocupabilitat de les persones titulades, que es recull mitjançant una àmplia sèrie d’indicadors, “és també d’important rellevància per a les administracions públiques i per a la comunitat educativa, que demanden dades transparents i contrastades”, afegeix, així com per als egressats i les egressades que volen realitzar estudis de màster i per al professorat per tal de garantir la qualitat dels continguts educatius.

L’Estudi d’Inserció Laboral de les persones titulades en Màster Oficial de la Universitat de València ha estat executat pel servei d’ocupació de la UV que dirigeix la professora Marisa Quintanilla, a través del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, amb Adela Valero al front, i la Fundació General de la Universitat de València. L’informe que ara es publica ofereix les dades dels principals indicadors d’inserció laboral per a cadascun dels 103 màsters oficials analitzats.

Més endavant també es podran consultar els informes per titulació en la pestanya d’inserció laboral de cadascuna de les fitxes dels màsters i en la web d’UVocupació, amb informació més ampliada i detallada dels indicadors d’inserció laboral de cadascun dels postgraus presents en l’estudi.