Mes del llibre virtual per a les Biblioteques Municipals de Burjassot amb regals, sortejos i molta lectura

A uns dies que comence el mes d’abril, en el qual se celebra tant el Dia del Llibre Infantil i Juvenil com el Dia del Llibre, l’equip de les Biblioteques Municipals de Burjassot, des de l’àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del municipi, ja el té tot preparat perquè siga un dels mesos més lectors de l’any.

Donada la situació sanitària actual, les accions que es duran a terme enguany per al foment de l’hàbit lector en el municipi seran majoritàriament virtuals i no faltaran xicotets detalls per als més joves lectors i sortejos de lots de llibres perquè la ciutadania participe de manera activa recomanant les seues lectures favorites. Així mateix, també s’ensenyarà quin és el funcionament d’una Biblioteca i els xiquets de la casa podran fer arribar els seus dibuixos del Dia del Llibre 2021 per a ser exposats en les vidrieres de la Biblioteca Infantil.

Les Biblioteques Municipals s’han adherit a la campanya posada en marxa per l’Organització Espanyola per al Llibre Infantil i Juvenil (OEPLI), que té com a lema “La música de les paraules”, per a celebrar el Dia del Llibre Infantil i Juvenil, el pròxim 2 d’abril.

Per a commemorar aquest dia, i comptant amb la col·laboració de l’Agència de Promoció del Valencià del municipi (Aviva Burjassot), se sortejarà un lot de llibres tant en Instagram com en Facebook sempre que els participants donen un “m’agrada” a la publicació commemorativa de la data, etiqueten a dues persones i facen una recomanació d’un llibre en valencià i un altre en castellà. Aquest primer sorteig es realitzarà el 7 d’abril.

A més, els més xiquets poden fer arribar a la Biblioteca d’Adults els seus dibuixos commemoratius del Dia del Llibre 2021 que, com s’ha assenyalat, es posaran en les vidrieres de la Biblioteca Infantil i es compartiran en xarxes socials. Així mateix, per cada préstec de llibres infantils a la Biblioteca d’Adults, s’obsequiarà als xiquets amb un “kit” del lector o lectora consistent en un marca pàgines per a acolorir, un carnet de “Lector o lectora del Dia del Llibre 2021” i un cartell amb la poesia del Dia Internacional del Llibre Infantil perquè puguen guardar-lo de record.

Aquells usuaris que, amb cita prèvia, visiten la Biblioteca d’Adults per a realitzar els seus préstecs i devolucions de llibres, també podran contemplar la vitrina que des de l’equip de les Biblioteques Municipals de Burjassot s’ha preparat amb les últimes novetats i lectures recomanades per a totes les edats.

El segon dels sortejos del mes, en aquest cas destinat al públic adult, es realitzarà el 23 d’abril, Dia del Llibre, i la dinàmica per a entrar en el mateix serà igual que la del lot infantil. Aquest sorteig també compte amb la col·laboració de *Aviva Burjassot.

A totes aquestes accions de foment de la lectura i de l’hàbit lector, s’uneix la que es realitzarà en col·laboració amb l'”Aula de dia”, un de les accions que s’inclouen dins del Projecte d’Intervenció Socioeducativa, Reforç Tecnològic i Promoció Cultural, de la Regidoria d’Educació, que s’està desenvolupant amb l’alumnat de l’IES Comarcal.

Així, l’alumnat participant l'”Aula de dia” tindrà l’oportunitat de visitar, amb totes les mesures sanitàries establides, la Biblioteca d’Adults els dies 19 i 20 d’abril per a conéixer el seu funcionament, les seues seccions, la normativa…en definitiva, conéixer de primera mà el treball que es desenvolupa en aquesta. Tindran també l’oportunitat de realitzar una dinàmica de cerca de fons i es podran fer el carnet en el cas que no el tinguen.

Un mes lector, d’aventures, d’accions de foment de la lectura en el qual les Biblioteques Municipals també s’han adherit a la campanya del Dia del Llibre de la Biblioteca Nacional d’Espanya, a la campanya d’Aviva en la qual es distribuiran diferents llibres entre l’alumnat dels centres escolars de Burjassot i en el qual la sessió del Club de Lectura estarà dedicada, el 30 d’abril, a la finalista del Premi Planeta 2020, Sandra Barneda i el seu llibre “Un oceà per a arribar a tu”.

No cal perdre de vista les xarxes socials de les Biblioteques Municipals, @cult.burjassot, en Instagram, @cult_burjassot, en Twitter i Casa Cultura Ajuntament Burjassot, en Facebook, per a estar informat de totes les accions i per a poder participar en els diferents sortejos.