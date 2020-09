Més d’un centenar de persones autònomes i microempreses han sol·licitat ja l’ajuda extraordinària de l’Ajuntament d’Almussafes

Connect on Linked in

La iniciativa cerca cobrir la demanda que no ha sigut atesa per la Generalitat Valenciana per falta de crèdit

El termini per a la presentació d’instàncies, que va començar el passat 20 d’agost, romandrà obert fins al pròxim 30 de setembre

El consistori ha reservat una inversió inicial de 150.000 euros per a la posada en marxa d’aquest programa de la Regidoria de Comerç



La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Almussafes ha registrat ja 115 sol·licituds per a les Ajudes Extraordinàries a Autònoms i Microempreses. El consistori té previst invertir inicialment un import de 150.000 euros en aquesta iniciativa, que forma part del Pla de Reactivació de l’Economia Local per a fer front als efectes originats pel coronavirus, sent les quanties de fins a 500 euros i fins a 1.000 euros, en funció de si l’establiment va haver de tancar de manera obligatòria durant l’estat d’alarma o no. Segons l’alcalde, Toni González, aquestes ajudes “serviran per a cobrir la falta de crèdit de l’administració autonòmica, que no ha pogut atendre la totalitat de sol·licituds”. Sobre el programa, el regidor de Comerç, Àlex Fuentes, considera que l’acolliment “ha sigut molt satisfactòria” i recalca la necessitat de posar en marxa iniciatives d’aquest tipus.

L’Ajuntament d’Almussafes ha rebut 115 sol·licituds des que fa 14 dies es va obrir el termini per a optar a les Ajudes Extraordinàries a Autònoms i Microempreses, un dels principals pilars sobre els quals s’assenta el Pla de Reactivació de l’Economia Local impulsat pel consistori municipal per a fer front a les conseqüències de la pandèmia de coronavirus que estem travessant.

“L’acollida ha sigut molt satisfactòria. Érem molt conscients de la necessitat de posar en marxa iniciatives d’aquest tipus. Durant l’estat d’alarma els ingressos van baixar dràsticament en la majoria dels negocis, i fins i tot alguns es van veure obligats a tancar temporalment per a complir la normativa aprovada pel Govern d’Espanya amb l’objectiu de contindre l’expansió de la Covid-19. En aquest context, aquestes ajudes considerem que seran molt útils per al manteniment de l’activitat i per a pal·liar, en la mesura que siga possible, la destrucció d’ocupació”, assegura el regidor de Comerç, Àlex Fuentes, qui recorda que aquest projecte se suma al Pla Estratègic de Suport al Comerç Local, amb el qual l’Ajuntament “desplega al llarg de l’any una gran quantitat de campanyes per a promocionar aquest tipus d’establiments en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL)”.

L’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González, destaca que aquestes ajudes, que no s’han pogut compatibilitzar amb les oferides en aquest àmbit per la Generalitat Valenciana, “serviran per a arribar a totes les persones autònomes que no han rebut la subvenció per falta de crèdit en la convocatòria regional”. “Una vegada més, som els ajuntaments els que venim a omplir el buit deixat per institucions superiors, posant novament de relleu la importància d’apostar pel municipalisme com la millor arma de la ciutadania per a la resolució de molts dels seus problemes”, considera el primer edil.

Inversió, quanties i requisits

El consistori municipal ha reservat una partida inicial de 150.000 euros de fons propis per a atendre les peticions que arriben fins dimecres que ve 30 de setembre, dia en què es tancarà el termini per a optar a aquestes subvencions. Es concediran ajudes de fins a 1.000 euros per als negocis afectats pel tancament obligatori d’establiments i de fins a 500 per a aquells que malgrat no haver-se vist afectats per aquesta restricció hagen patit una reducció de la seua facturació el mes d’abril d’almenys el 50% en relació amb la mitjana efectuada en l’últim trimestre de 2019 i el primer de 2020.

Per a poder optar a aquestes ajudes és imprescindible que les persones sol·licitants tinguen domicili fiscal a Almussafes i que l’activitat afectada pel tancament o reducció d’ingressos no s’haja vist compensada per un increment en el volum de negoci online o telefònic. Així mateix, serà obligatori també el manteniment de l’activitat durant almenys tres mesos a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.

Tota la informació sobre aquest programa està disponible en les bases reguladores de les ajudes, que poden consultar-se en el portal web municipal, www.almussafes.net. Així mateix, davant qualsevol dubte pot dir-se al 96 178 22 15 o al 687 82 11 76.