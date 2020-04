Mes i mig de desinfecció diària de carrers i edificis públics a Cullera

Connect on Linked in

L’ajuntament no ha parat ni un sol dia d’aplicar el pla de neteja contra la Covid-19 / Les accions s’han reforçat amb 10 desinfeccions generals per part dels agricultors / S’han utilitzat més de 220.000 litres de material



L’Ajuntament de Cullera va ser un dels pioners a traure al carrer la lluita contra la Covid-19. Es compleix ara mes i mig des que el consistori cullerenc iniciara l’aplicació d’un pla de desinfecció de carrers i espais públics com una de les mesures preventives en la lluita contra la pandèmia.



Des d’aleshores, no hi ha hagut ni un sol dia de descans. Al voltant de mig centenar d’operaris —entre treballadors municipals de diversos serveis, de la companyia concessionària de la neteja viària i de les empreses especialitzades en desinfecció d’edificis— s’han esforçat per mantindre a ratlla el virus.



A tots ells s’ha sumat el col·lectiu d’agricultors voluntaris del municipi, que amb la seua maquinària agrària han efectuat setmanalment dues desinfeccions generals de tota la ciutat. Deu en total des que se sumaren a l’operatiu, a raó de dos per setmana els dilluns i dijous a la nit.



Des que Cullera activara el pla s’han utilitzat més de 220.000 litres de líquid desinfectant i s’ha actuat en tots i cadascun dels barris de la ciutat. «Hem cobert pam a pam pràcticament tota Cullera», assenyala Salva Tortajada, regidor de Neteja Viària, en el que ha sigut «el pla de neteja i desinfecció més ambiciós de la història de Cullera».



No sols s’ha actuat als carrers. Tots els centres educatius del municipi, els edificis públics municipals, les residències, consultoris mèdics o infraestructures com ponts, l’estació de Renfe o els contenidors de recollida de residus han sigut objecte d’una neteja en profunditat per a eliminar qualsevol possible rastre del Coronavirus.



A estes tasques també s’han sumat puntualment efectius de l’exèrcit a través de la Unitat Militar d’Emergències (UME). «L’esforç dels treballadors i voluntaris ha sigut encomiable», remarca Tortajada.



El consistori cullerenc ha ampliat amb nova maquinària els seus efectius de neteja de manera que «actualment estem més ben equipats per a donar una resposta contundent a la necessitat de desinfecció enfront de la pandèmia».



Sense descans



El pla de desinfecció continua. «No baixarem la guàrdia. Malgrat que anem cap a un moment de desescalada, la realitat és que el virus continua sent ací i l’ajuntament continuarà aplicant mesures de protecció per a minimitzar el risc de contagi», deixa clar el regidor de Neteja Viària.



En este sentit Tortajada recorda a la ciutadania que ha de continuar observant les mesures d’higiene dictades per les autoritats sanitàries. «Ho hem fet molt bé fins ara i este és el moment de continuar atents i no relaxar-nos ni confiar-nos», conclou l’edil.