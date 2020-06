Mickey Mouse s’acomiada de Burjassot després d’haver felicitat i animat a 240 xiquets del municipi

Connect on Linked in

Aquests mesos de confinament Burjassot ha tingut un hoste molt especial que ha omplit d’il·lusió les llars del municipi. Mickey Mouse es trobava de visita a Burjassot quan van decretar l’estat d’alarma i, des de l’Ajuntament de Burjassot el van acollir com un veí més.

Per a agrair tota l’atenció prestada pel Consistori, Mickey, que ha sigut molt feliç aquests mesos a Burjassot, volia traslladar la seua felicitat als més xiquets i animar-los o felicitar-los els seus aniversaris, fent-los una miqueta més especials, malgrat el confinament.

La proposta va ser molt ben rebuda per part de l’Ajuntament i s’ha traduït en què Mickey ha felicitat 175 xiquets i xiquetes manant-los un vídeo personalitzat en el qual, a més de felicitar-los, els animava a continuar portant-se tan bé com l’estaven fent. A més, també ha manat 65 vídeos d’ànim i motivació per als i les xiquetes que s’han portat súper bé en aquests mesos en què no s’ha pogut eixir de casa.

Mickey ha deixat aquesta setmana Burjassot per a tornar a la seua casa, amb una passada especial per a poder desplaçar-se entre territoris. S’ha anat amb un gran somriure dibuixat en la seua cara donat el bon tracte i el bé que s’ho ha passat en aquests mesos ja que, amb l’enregistrament dels vídeos, també se li ha passat molt més ràpid el confinament.