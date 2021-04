Miguel Pascual (VOX) culpa al Botànic de la degradació incessant del parc públic d’habitatge

Connect on Linked in

El diputat del Grup Parlamentari VOX, Miguel Pascual, ha culpat hui al Botànic de ser el responsable de la degradació incessant del parc públic d’habitatge que ha vist reduïda la seua oferta de manera dràstica en aquests últims sis anys de govern d’esquerres i que en l’actualitat compta amb 1.300 immobles públics okupados davant la nefasta gestió del vicepresident tercer i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau (Podemos)

Cal assenyalar que el diputat de VOX, que ha preguntat a Dalmau sobre la situació del parc públic d’habitatge i quins treballs ha realitzat aquesta Conselleria per a evitar la seua degradació, no ha rebut cap resposta en el ple, excepte desqualificacions de Dalmau, qui ha ratllat a VOX de “partit nazi”.

Pascual, durant la seua intervenció, ha destacat que la situació de l’habitatge públic a la Comunitat Valenciana és calamitosa, hi ha multitud d’informes, de publicacions, de denúncies i de queixes que així ho testifiquen, i aquesta situació es ve agreujant des dels últims sis anys en què el Botànic està al capdavant d’aquesta Conselleria. “Els ciutadans d’aquesta comunitat estan farts de veure com el seu parc públic d’habitatges està cada vegada més i més degradat perquè han de mantindre-li a vosté, al seu palauet i a tota una llista interminable d’endollats, com si de paràsits es tractara”.

“Durant els últims sis anys les sol·licituds d’habitatge públic no han fet una altra cosa que augmentar any a any mentre que l’habitatge disponible per a donar resposta a aqueixa demanda social és cada vegada menor. La pobresa ha augmentat en la nostra comunitat perquè des de 2015 han augmentat els demandants d’habitatge públic on ja tenim més de 15.000 sol·licituds presentades per a optar a una i hi ha 9.500 en llistes d’espera”.



Pascual ha acusat a Dalmau i al Botànic d’abandonar les seues obligacions i de destruir una de cada deu habitatges públiques. “Hem passat de quasi 14.000 habitatges en 2015 a poc més de 12.500 en 2019. I mentre això succeeix vostés tenen quasi 1.300 habitatges okupadas de manera il·legal. És a dir, 1 de cada 10 habitatges de la Generalitat està okupada il·legalment. Quasi 1.000 més estan en tràmits i segueixen sense estar posades al servei dels ciutadans perquè les tenen inhabitables”.

El diputat de VOX ha incidit en els motius pels quals se’l Botànic està provocant aquesta degradació de l’habitatge públic a la Comunitat Valenciana: “Ara s’entén perfectament per què derroquen els blocs de cases pública, per exemple, a Elx. Perquè vostés potencien la seua degradació: No les mantenen; fomenten que les okupen de manera il·legal; propicien que siguen objecte de vandalisme i d’enganxaments il·legals; permeten que els veïns hagen de patir inseguretat, prostitució i venda de droga prop de les seues famílies… Al final els habitatges passen a degradar-se tant que no donen més opció que el seu enderrocament. Quina vergonya. Vagen ara a dir-li a la gent que són els protectors de la classe treballadora. N’hi ha prou de victimisme. Aparten-se, que va arribar VOX”.