Millores a l’ecoparc de Meliana

Connect on Linked in

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) ha fet millores a l’ecoparc fix de Meliana. Concretament, ha refet completament la caseta on es recullen el aparells elèctrics per a reciclar i els residus considerats com a perillosos per ser molt contaminants, com poden ser les bateries, els olis de cuina i d’automoció o els pots amb restes de pintures i vernissos. A més, ha canviat tota la il·luminació amb una tecnologia LED més respectuosa amb el medi ambient.

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “pel que fa a la zona de residus perillosos, s’ha eliminat totalment la construcció que hi havia i s’ha fet una caseta nova d’acord amb la normativa vigent”. Es tracta de complir una normativa molt estricta per a evitar fugues i vessaments contaminants que poden perjudicar el medi ambient.

Respecte de la il·luminació, detalla la responsable “l’EMTRE ha apostat per la tecnologia LED PC-Ambre pensada per a protegir el medi ambient, una tecnologia que, des de la legislatura passada, ja estem aplicant a Meliana en el pla de substitució de lluminàries”. Són les més adequades per a il·luminar els espais oberts, amb llum artificial de color ambre, que permet respectar el medi ambient nocturn en no emetre llum blava, la més contaminant des del punt de vista lumínic.

Així, Peris destaca: “l’EMTRE està fent un esforç important per a millorar les infraestructures i el servei dels ecoparcs com ha sigut el cas de Meliana, tant dels fixos com dels mòbils; i facilitar-ne l’ús a la ciutadania, com ara amb la nova APP per a mòbil que comportarà un estalvi en la taxa TAMER. Com més ús i millor dels ecoparcs, més estalvi en la taxa”. Per a descarregar-se l’aplicació EMTRE, les persones usuàries del sistema Android ho poden fer a través de Google Play. Qui tinga un dispositiu amb el sistema iOS pot fer la descàrrega i la instal·lació des de l’App Store d’Apple. Una volta instal·lada, s’han de donar d’alta amb el seu DNI i el número de contracte del subministrament d’aigua on figura la taxa TAMER. Automàticament, l’aplicació EMTRE generarà un codi QR a la pantalla del telèfon que podran mostrar a l’entrada de qualsevol ecoparc de l’àrea metropolitana per a identificar-se.

Finalment, la regidora insisteix: “el tractament i l’eliminació dels residus sòlids urbans (RSU), com a objectiu estratègic europeu en la lluita contra el canvi climàtic, i d’acord amb tota la normativa que s’està aprovant, passa a tindre un paper fonamental en l’agenda de l’Ajuntament”. És per això que cal introduir modificacions importants i estratègies noves que possibiliten fer un veritable canvi de model, una transformació més respectuosa amb el medi ambient que exigeix també la implicació de la ciutadania.