Picassent torna a eixir al carrer per dir NO a la violència de gènere. A les 12 hores, s’ha guardat un minut de silenci a la plaça per condemnar l’últim assassinat masclista ocorregut a Alboraia i també a Aranjuez.