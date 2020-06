Mireia Mollà impulsa la creació d’un equip de treball dedicat al càlcul de costos de producció agrària amb la finalitat de garantir preus justos per a les persones agricultores

Connect on Linked in

La consellera es reuneix amb l’experta en Economia Agrària María Ángeles Zamudio, que ja desenvolupa per a la Conselleria d’Agricultura estudis d’aquest tipus en explotacions de cítrics, nespra o magrana, per a treballar en l’oficialització científica dels costos



Mollà advoca perquè l’Administració faça costat a agricultors i agricultores en la definició de llindars de preu

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, avança en la proposta per a oficialitzar els costos de la producció agrària i impulsa la creació d’una unitat de treball dedicada a recaptar i analitzar les dades de les explotacions per a calcular el cost real per campanya i producte.

L’objectiu de la proposta consisteix a millorar la renda dels agricultors i les agricultores, a través d’una eina rigorosa i transparent que garantisca el pagament d’un preu just.

La titular de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica s’ha reunit avui amb l’especialista en Economia Agrària i investigadora de l’Institut Valencià de Recerques Agràries (IVIA) María Ángeles Zamudio per a treballar en el càlcul d’aquests costos per part de l’Administració autonòmica.

La línia d’actuació, que està oberta a convenis amb les universitats públiques per a agilitar els primers resultats, definirà forquetes de cost mitjà en funció de la grandària de les explotacions, la seua zona geogràfica, el seu grau de mecanització o la varietat de producte per a adequar-se de manera precisa al cost real.

Mollà ha destacat la necessitat de l’anàlisi científic de les dades, un suport que han de proporcionar les institucions, i ha discrepat sobre el fet que la cuantificació l’hagen de realitzar cadascun dels productors i les productores, como -ha subratllat- ha plantejat el Ministeri d’Agricultura.

“Els costos de producció han de comptar amb un aval científic per a convertir-se en un sistema eficaç en la negociació. El càlcul ha d’incloure criteris estandarditzats que tinguen en compte no sols els significatius comptables com la mà d’obra, la maquinària o les matèries primes sinó també els econòmics, com els referents als costos d’oportunitat que sovint es deixen fora del càlcul”, ha explicat la consellera.

Zamudio, amb una dilatada experiència en l’anàlisi dels costos de producció i diversos estudis publicats sobre la nespra, la magrana o els cítrics, ha assenyalat que l’anàlisi no només quantifica el cost real sinó que també és capaç de detectar quines despeses no estan sent rendibles per al productor i orientar-li cap a estratègies eficaces d’estalvi de costos. “Obtenim una informació doblement útil, ja que l’anàlisi es converteix també en una eina que monitora la despesa i ens diu com minimitzar-la”, ha afegit Mollà.

Durant la reunió han coincidit en la necessitat d’ampliar la informació disponible per a les persones agricultores i d’apostar per alternatives justes i viables, en contra de traslladar la pressió al productor o productora per a abaratir els costos.

La consellera ha anunciat que l’objectiu és comptar amb una unitat fonamentada i definir fórmules que es complementen, a més, amb els indicadors de preus que ja publica setmanalment la Conselleria, un encreuament de dades que permetrà obtenir una traçabilitat en l’origen de la cadena.