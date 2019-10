Print This Post

Mireia Mollà qüestiona el “lobby” pro-sud-africà i advoca per la defensa “sense fissures” de la citricultura valenciana

La plataforma que impulsa Sudàfrica col·loca al sector valencià “al mateix nivell que el d’altres països que incompleixen la normativa europea”, assegura Mollà

La consellera prioritza les polítiques d’estructures agràries amb la finalitat d’afavorir la competitivitat de les explotacions

La preocupació pel recent anunci d’un lobby citrícola mundial, impulsat per Sud-àfrica, ha planejat en la inauguració de la XII edició del Congrés Citrícola de l’Horta Sud que s’ha celebrat aquest matí a Picassent (València).

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, que ha obert la jornada, ha incidit en la defensa “sense fissures” de la citricultura valenciana, “sinònim d’excel·lència, qualitat i reconeixement”, en contraposició a qualsevol plataforma liderada per països tercers que no es regeixen pels mateix estàndards de qualitat i seguretat alimentària.

“No podem recolzar un lobby que, emparant-se en una suposada promoció global, col·loca als nostres productors, comercialitzadors o distribuïdors al mateix nivell que el d’altres països que incompleixen la normativa europea en matèria fitosanitària o en drets laborals”, ha justificat la titular d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

Mireia Mollá ha contraposat el lobby citrícola pro-sud-africà, amb les aliances que la conselleria ha représ amb altres països europeus perquè la nova Política Agrària Comuna (PAC) tinga en compte la singularitat i les particularitats de l’agricultura mediterrània.

En aquesta línia, la consellera ha instat al Ministeri d’Agricultura a aclarir quina és la seua postura davant aquest grup de pressió mundial que es va presentar a porta tancada en l’última edició de la fira Fruit Attraction.

“Fa falta recuperar l’essència d’Europa com a garant de la seguretat alimentària”, ha assenyalat Mollà, que ha reclamat els mateixos estàndards a la producció extracomunitària així com controls rigorosos en els ports d’entrada dels cítrics davant l’amenaça d’entrada de plagues i malalties.

Millor comportament de preus

Mireia Mollà ha valorat l’actual campanya “ajustada en tonatge, de manera que l’eixida als mercats està sent ordenada i els preus tenen un comportament millor que altres anys”.

S’ha referit també l’aposta de la Conselleria per prioritzar les polítiques d’estructures agràries per a fomentar la competitivitat de les explotacions, a més de destacar el lideratge de la citricultura valenciana en producció nacional i exportació estatal de cítrics.

La consellera ha reconegut l’esforç del sector davant els desafiaments, com la competència deslleial i els aranzels imposats pels Estats Units, a més d’exigir un compromís als operadors per complir el calendari òptim de recol·lecció i per emprendre un camí conjunt i coordinat.