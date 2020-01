Mislata augmenta més d’un 30% dels agents de la Policia Local

Connect on Linked in

Mitjançant oferta pública d’ocupació, el consistori cobrirà 12 places d’agents per al cos de seguretat local; sent el major increment de places de les dues últimes dècades

Per a Bielsa: “Estem demostrant que la seguretat ciutadana és un dels nostres pilars fonamentals de govern, i dotar al cos local de nous efectius ens ajuda a modernitzar, prioritzar i defensar el nostre model de policia de proximitat”

En els pròxims dies es publicaran les bases de les places d’ocupació per a la Policia Local de Mislata, mitjançant oferta pública d’ocupació. El que permetrà cobrir 12 places d’agents, que s’integraran en la plantilla actual del cos de la policia local.

Aquesta iniciativa es duu a terme amb la finalitat de “incrementar encara més l’eficàcia de la nostra Policia Local, renovar la plantilla i sumar efectius a un model policial de proximitat que, en els últims anys, ha posat en valor que Mislata és una de les ciutats més segures d’Espanya, segons avalen tots els informes de la Junta de Seguretat

Local”, ha explicat Ximo Moreno, regidor responsable de l’àrea de Serveis Municipals i Gestió de Recursos.

La regidora de Seguretat Ciutadana i vicealcaldessa, María Luisa Martínez Mora, ha volgut ressaltar que “es mantindrà el contingent de reserva de places d’un 30% per a dones en cadascun dels torns, seguint les predisposicions de la llei valenciana de Coordinació de Policies Locals, un text que s’ajusta plenament al nostre Pla d’Igualtat Municipal, i pel qual continuarem vetlant”.

De les 12 places, set seran de torn lliure i cinc corresponen a la modalitat de mobilitat. En els requisits per a l’accés a les de mobilitat, la condició és ser personal funcionari de carrera en categoria d’agent de Policia Local en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana; així com no trobar-se suspés o inhabilitat per qualsevol administració. Les bases s’han emés des del consistori, i seran publicades en els butlletins oficials durant els pròxims dies.

Per a l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, “aquesta decisió és un pas més per a continuar omplint la Policia Local d’efectius, de professionalitat i inquietud per a continuar defensant aqueixa labor tan encomiable que duen a terme, i que tan bons resultats està donant a la nostra ciutat, que cada any continua demostrant un altíssim nivell d’efectivitat”.