Mislata celebrarà el seu Campament Social d’Estiu sota mesures estrictes de seguretat per la covid-19

La regidoria de Benestar Social organitza el campament per a garantir 3 menjars als xiquets i xiquetes de les famílies més desfavorides de la localitat



Carlos F. Bielsa: “No podíem deixar ningú arrere en aquestes circumstàncies (…) Garantir-los una alimentació i donar-los un lloc on passar-lo bé durant les vacances és una obligació per a aquest Ajuntament”



Durant els mesos d’estiu en els quals no hi ha activitat escolar, més d’un centenar de xiquets i xiquetes de Mislata, amb edats compreses entre els 3 i 17 anys, gaudiran n del campament social per a ajudar a les famílies mislateras amb més necessitats a poder conciliar la seua vida laboral mentre els xiquets no tenen classes.



Aquesta activitat s’emmarca dins de les polítiques per a les persones desenvolupades per l’Ajuntament de Mislata, que s’ha convertit en tot un referent nacional després de 8 anys de funcionament, sent Mislata el primer ajuntament valencià a obrir els menjadors escolars a l’estiu.



Enguany, a causa de les circumstàncies sanitàries derivades de la pandèmia mundial, serà un any especial amb mesures excepcionals. Tots els xiquets i xiquetes que acudisquen, seguiran un estricte protocol de seguretat sanitari amb presa de temperatura a l’entrada, desinfecció constant de mans, així com arribada al campament per torns per a evitar aglomeracions.



L’alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, explica les dificultats d’organitzar aquest tipus d’activitats amb menors ja que “no podíem deixar ningú arrere en aquestes circumstàncies. És molt complex organitzar un campament social sota les restriccions sanitàries, però no podíem deixar d’ajudar a les famílies i als xiquets i xiquetes que més el necessiten. Garantir-los una alimentació i donar-los un lloc on passar-lo bé durant les vacances és una obligació per a aquest Ajuntament”.



Concretament, del 15 de juliol al 30 d’agost, els menors rebran el menjar, el berenar i el desdejuni de l’endemà. El regidor de Benestar Social, Ximo Moreno, avança que “malgrat les restriccions, i que enguany les activitats que portàvem realitzant les anteriors edicions es veuran reduïdes, els xics i xiques comptaran sempre amb la presència de monitors titulats que han dissenyat diverses activitats lúdiques compatibles amb la situació i la necessitat del distanciament social”.