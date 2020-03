Mislata constitueix una comissió de seguiment i planificació davant el Covid-19

Connect on Linked in

L’ajuntament adopta mesures de prevenció i contenció davant aquesta crisi sanitària mundial

Carlos F. Bielsa: “Mislata està preparada. Vull transmetre a tota la ciutadania un missatge de tranquil·litat, s’estan prenent mesures adequades i proporcionades”



Aquest matí s’ha reunit amb caràcter extraordinari la comissió de seguiment municipal permanent davant el Covid-19 constituïda ahir per l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, amb l’objectiu d’adoptar mesures i donar respostes a la ciutadania davant aquesta crisi sanitària. La comissió està formada pel propi alcalde, la vicealcaldessa, els tinents d’alcalde de l’equip de govern municipal, el comissionat de l’Àrea de Salut, la cap de secció d’Ajuntaments de l’Àrea de Salut, la coordinadora de Centres de Salut, la coordinadora d’Infermeria, Policia Local i Nacional, Protecció Civil, el gerent de l’empresa pública Nemasa i tècnics municipals.



L’alcalde Bielsa, qui ha presidit la comissió, ha instat a traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, “Mislata està preparada, s’estan prenent totes les mesures necessàries i proporcionades per a anar un pas per davant i així intentar minimitzar la propagació del coronavirus”.

Entre les mesures adoptades, s’ha suspés qualsevol tipus d’activitat en la via pública per a evitar concentracions de persones i col·lectius, així com la suspensió d’activitats, tallers, exposicions i espectacles organitzats des del consistori. A més, per a protegir a un col·lectiu especialment sensible davant el coronavirus, com és el de persones majors, a partir de demà es tanquen les diferents llars de jubilats de la ciutat i se suspenen les seues activitats durant el mes de març.



Seguint les directrius de la Conselleria d’Educació, en tots els centres educatius de Mislata i a l’Escola d’Adults, es manté el calendari escolar previst i, per tant, l’alumnat no assistirà a classe fins al 23 de març, amb una possible pròrroga. D’altra banda, i com ja havien anunciat des del món de l’esport, a Mislata també s’han suspés totes les competicions esportives oficials i municipals.



Com a mesures preventives, la comissió també ha acordat la limitació de l’activitat en les tres sales d’estudi de la ciutat. A més, l’empresa pública Nemasa intensifica la neteja de parcs infantils i espais públics a l’aire lliure amb productes antivírics.



Des de l’Ajuntament de Mislata es recomana a la ciutadania establir protocols de protecció i higiene personal, seguint les recomanacions fixades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, unes mesures que seran d’obligatori compliment per als treballadors municipals. En aquest sentit, el comité de seguretat i salut de l’Ajuntament, ha aprovat per unanimitat el protocol d’actuació en l’administració.



Finalment, la comissió ha insistit a atendre únicament les fonts oficials d’informació, com són el Ministeri i la Conselleria de Sanitat, eludint qualsevol tipus de missatge alié a aquestes fonts.