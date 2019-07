Mislata convida a llegir en la piscina

Connect on Linked in

L’Ajuntament obri un estiu més la Bibliopiscina, oferint un servei variat i complet que s’adequa a totes les edats i que permet accedir gratuïtament a la lectura, una de les apostes de Bielsa per a universalitzar la cultura

La Bibliopiscina de Mislata torna a donar el seu servei gratuït en la piscina municipal oferint als i les banyistes un ampli catàleg de llibres, amb molts títols infantils i juvenils i fins i tot fins a llibres submergibles. El doble objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar el saludable hàbit de la lectura i donar a conéixer els serveis que ofereixen les diferents biblioteques públiques de Mislata.

Per a poder gaudir d’aquest servei i sol·licitar algun dels llibres o revistes que ofereix la Bibliopiscina, els usuaris tan sols han de presentar l’entrada de la piscina municipal o el carnet de la Biblioteca. A més, aquells usuaris que ho requerisquen podran demanar prestats els llibres un parell de dies per a poder acabar la lectura.

Enguany el servei de Bibliopiscina consta de més de 200 exemplars de literatura per a tots els públics, des de llibres infantils fins a novel·les per a adults o la premsa diària i revistes, seleccionats pels tècnics de la Biblioteca Municipal, donant especial importància al públic infantil i juvenil, ja que són ells els que l’utilitzen amb major assiduïtat en vacances, i tractant d’actualitzar-se any rere any per a oferir un millor servei a la ciutadania.

En la posada en marxa del servei va estar present la nova regidora de Biblioteques, Ana María Julián, qui va remarcar que la Bibliopiscina “és una eina ideal per a fomentar l’hàbit de la lectura i es tracta d’un servei municipal amb un gran acolliment. A més, l’estiu és el moment de l’any que més convida a llegir i no hi ha res millor que entrar a la piscina a donar-se un bany i després eixir a l’ombra a gaudir d’un bon llibre”.

El servei de la Bibliopiscina romandrà obert fins al 14 d’agost amb un horari de dimarts a diumenge de 10.30 a 15 hores, i els dimarts també hi haurà servei a la vesprada, de 16.30 a 20 hores. Aquest servei municipal, amb més de vint anys en funcionament, és un dels més utilitzats en l’època estival.