Mislata dedica el mes de novembre a reforçar el seu compromís contra la violència de gènere

Connect on Linked in

La Casa de la Dóna ha programat un ampli ventall d’actes que culminaran el 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona



Carlos F. Bielsa: “La societat de Mislata està especialment compromesa amb la lluita per la igualtat i la prevenció de qualsevol mena de violència”

Com cada mes de novembre, en un clar compromís per la igualtat i contra la violència masclista, l’Ajuntament de Mislata a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, programa les Jornades Contra la Violència de Gènere, que en enguany arriben a la seua XVI edició. Aquest mes tan significatiu, es clausurarà el dia 25, data en la qual es commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb una gran marxa a València, convocada pel Moviment Feminista de València.



Ahir, aquestes jornades eren inaugurades per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña Bueno, amb el lliurament de premis del X Concurs de cartells del 25 de Novembre i la 70 concentració contra la violència masclista que la Casa de la Dóna celebra cada primer dimarts de mes.



Bielsa va voler remarcar que tots i totes “hem de continuar sumant i treballant per a previndre i consolidar la igualtat plena i efectiva per a acabar definitivament amb les agressions masclistes i les víctimes i, per a això, una educació per a xiquets i xiquetes basada en la igualtat i en el respecte és una prioritat i el nostre principal objectiu”.



Durant aquestes Jornades, a més de xarrades, projeccions de cinema i eixides culturals, es posaran en marxa diferents campanyes de sensibilització. Amb el lema “No a la violència contra les dones. Si l’ajudes, pot” s’han repartit 400 tovalloneres entre els bars i restaurants de la ciutat, així com 45.000 bosses de repartiment en els forns i despatxos de pa. El mateix lema es repintará, per cinqué any consecutiu, en els passos de vianants. També, per tercer any consecutiu durant les jornades, l’olivera situada a la porta de la Casa de la Dóna acollirà en les seues branques les opinions de la ciutadania sobre la violència masclista com a testimoniatge de participació ciutadana. L’esport mislatero se sumarà també a aquestes jornades de conscienciació col·locant en els terrenys de joc i en els pavellons esportius municipals pancartes amb el lema “Amb la violència no es juga”. I també destacarà la VI edició de “Art al carrer”, una exposició a l’aire lliure d’obres i murals realitzats per la pròpia ciutadania amb la lluita contra aquesta violència masclista com a temàtica principal.