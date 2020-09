Mislata exigix amb urgència més personal en el centre de Salut de Mislata a l’empresa privada que gestiona la sanitat

L’alcalde de Mislata considera que la situació és insostenible, l’atenció sanitària, especialment la telefònica, molt deficitària i demana a la conselleria de Sanitat que revise les obligacions de la concessió privada de Manises i exigisca el seu estricte compliment

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha participat hui en el consell de Salut de l’àrea sanitària de Manises, on s’ha mostrat perplex i molt crític amb la gestió que està realitzant la concessió privada de Manises, després de constatar que aquesta empresa “tira pilotes fora, ens enganyen permanentment i no aporten ni propostes ni solucions per a garantir una atenció sanitària digna i evitar que la ciutadania es passe dies sencers cridant al centre de Salut sense obtindre resposta”.

Segons explica Bielsa, “hem sigut pacients, portem setmanes sol·licitant que millore l’atenció telefònica, aportant recursos, encara que no siga competència municipal, i davant això la reacció de la concessió privada de Manises ha sigut l’incompliment i la callada per resposta”.

Mitjançant una carta de l’alcalde a la gerència de l’empresa privada que gestiona la sanitat a Mislata, en contestació a la qual dies arrere enviava el gerent de l’Hospital de Manises anunciant el tancament del Centre de Salut auxiliar d’Ortega y Gasset per una infecció, el govern municipal exigeix que es contracte, de manera urgent, personal auxiliar per a solucionar i acabar amb la falta d’atenció telefònica a la ciutadania en els centres de salut de la ciutat i amb les llargues cues que al mateix temps ocasiona aquest problema, així com avança que “no tolerarem el tancament de cap centre de Salut perquè no existeix cap justificació. Aquesta decisió unilateral de la concessió produiria un greu perjudici en l’atenció sanitària de la ciutadania”, i ha demanat a la concessió privada que “ara és moment de deixar de costat els interessos econòmics i vetlar perquè es garantisca una atenció sanitària digna, coste el que coste”.

L’alcalde, que ha recriminat a l’empresa privada que gestiona la sanitat la falta de comunicació constant, assegura a més que la contractació de més personal auxiliar i sanitari beneficiaria i tranquil·litzaria al propi personal actual dels centres de Salut, “als quals agraïsc en nom de tota la ciutadania l’esforç, la dedicació i el treball que estan realitzant. El personal sanitari no és responsable d’aquesta greu situació. La responsabilitat és dels gestors que prefereixen més benefici enfront d’un millor servei per a garantir una atenció sanitària digna“, puntualitza Bielsa.

“La situació és insostenible, l’atenció sanitària, especialment la telefònica, molt deficitària i exigim de manera urgent solucions. A més, demanem a la conselleria de Sanitat que revise les obligacions de la concessió privada de Manises i exigisca el seu estricte compliment.” ha emfatitzat l’alcalde.