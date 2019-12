Mislata involucra als comerços contra la violència masclista

Connect on Linked in

L’Ajuntament reparteix guies d’actuació davant els maltractaments a dones per comerços, empreses i edificis públics de la ciutat, assenyalant-los com a espais lliures de violència de gènere



Mislata ha dedicat tot el mes de novembre a reforçar el seu compromís per la igualtat i contra la violència masclista amb la celebració de les seues XVI Jornades Contra la Violència de Gènere, una completa programació amb tota una sèrie d’accions que culminaven el passat 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Però des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat i la Casa de la dona de Mislata es treballa durant tot l’any en la sensibilització i la lluita contra aquesta xacra social.



És per això que durant aquesta setmana l’Ajuntament ha iniciat una nova campanya de conscienciació i actuació repartint pels comerços, empreses, centres docents i edificis públics de la localitat una guia d’actuació davant els maltractaments a dones. Es tracta d’una acció que s’emmarca dins de la implementació del Pla d’Igualtat, aprovat l’any passat. La pròpia regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña, i el regidor de Comerç, Toni Arenas, han sigut els encarregats d’entregar aquest material en diferents establiments que s’han adherit a la campanya.



Lapeña explica que aquesta iniciativa “suposa un compromís solidari respecte a la xacra social que suposa aquest tipus de violència, trencar amb el silenci i actuar com a agents socials imprescindibles en l’entorn comunitari per a combatre-la”. Per part seua, Arenas remarca la importància de “implicar a tota la ciutadania en aquesta campanya i, en concret, convertir els comerços i petites empreses en espais lliures de violència masclista en els quals, si una dona se sentira amenaçada o agredida, poder entrar i sentir-se segura i secundada per part dels propietaris i propietàries.”



La guia d’actuació conceptualitza les maneres d’exercir la violència de gènere i exposa les mesures urgents a prendre davant possibles situacions de maltractaments i els drets que tenen les víctimes. A més, inclou una agenda de telèfons i adreces, tant de Mislata com de la ciutat de València, als quals es pot recórrer en cas de necessitat.



Els i les comerciants dels establiments que ja han rebut tot el material donen el seu complet suport a la campanya i la consideren molt útil, ja que no sols sensibilitza, sinó que també els informa sobre les actuacions que han de prendre davant un cas de violència masclista.