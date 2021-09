Mislata Jove Fest torna amb música per a donar la benvinguda a la tardor

Connect on Linked in

Les associacions juvenils presentaran les seues activitats en un espai associatiu i La Ben Volguda actuarà al Parc del Canaló



L’Ajuntament de Mislata recupera enguany el ‘Mislata Jove Fest’ com a festa de benvinguda per a iniciar el curs. Coincidint amb l’inici de les classes en els instituts i en les universitats i la posada en marxa de la gran majoria de programes i activitats de la regidoria de Joventut, el consistori organitza, per a divendres que ve 24 de setembre, aquest esdeveniment dirigit especialment a la joventut que comptarà amb un espai associatiu i un concert al Parc del Canaló.



Es tracta de la quarta edició del ‘Mislata Jove Fest’, que l’any passat no es va poder realitzar per les restriccions derivades de la pandèmia i en aquesta ocasió, com assegura el regidor de joventut, Martín P. Lleial, “tant el concert com l’espai associatiu es desenvoluparan atenent les mesures de prevenció de la Covid-19, perquè les persones assistents puguen gaudir amb la màxima seguretat”. L’esdeveniment ja va comptar amb una gran acceptació entre la joventut en les passades edicions, posant de manifest que “els i les joves de Mislata són una part activa i essencial de la nostra localitat”, apunta.



La jornada arrancarà precisament amb l’espai associatiu, on els diferents col·lectius juvenils del municipi mostraran les seues propostes per a la gent jove. A més, els Centres Joves de Mislata tindran un punt d’informació on es podrà conéixer tot el seu ventall d’iniciatives i serveis. També s’instal·larà un Punt Violeta de la Casa de la Dóna i un altre amb la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives, que informarà sobre els efectes de l’alcohol i les drogues a través d’una activitat denominada “Ulleres alcoholèmia”, en la qual els i les joves podran experimentar en primera persona les conseqüències que produeix el consum d’alcohol.



Però sens dubte, el plat fort arribarà al voltant de les 20:30h amb el concert de música, que en aquesta edició serà a càrrec de la Ben Volguda, grup que va consolidant la seua trajectòria i després de participar en festivals de la talla del Primavera Sound o el FIB, arriba ara a Mislata per a desplegar la seua reconeguda qualitat musical, que combina poesia i delicadesa amb un so