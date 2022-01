Mislata participarà en un projecte europeu sobre inclusió social en l’àmbit de la joventut

Print This Post

La iniciativa, sota el nom de Tackling discrimination i subvencionada pel programa Erasmus+, té com a principal objectiu l’intercanvi de bones pràctiques entre professionals del sector de la joventut de Turquia, Romania, Grècia i Espanya



Carlos F. Bielsa: “Continuem treballant amb la voluntat de posar a Mislata en el centre de les polítiques a nivell europeu per a garantir un millor futur a les pròximes generacions”



Europa és present a la ciutat de Mislata a través de diversos projectes que ja s’han posat en marxa, com Time 4EU o Inclusivament Cities, i altres que ho faran pròximament en col·laboració amb altres ciutats i institucions europees, i que suposaran un salt enorme en la modernització de la ciutat i a oferir noves oportunitats de futur a la ciutadania.



Precisament, un dels pròxims programes en els quals participarà Mislata és l’anomenat Tackling discrimination (programa contra la discriminació), emmarcat dins del projecte Erasmus+ 2021-2027 per a l’educació i la formació, la joventut i l’esport. El programa, subvencionat íntegra i directament per la Unió Europea, congregarà a professionals del sector de la joventut de Turquia, Romania, Grècia i Espanya, amb l’objectiu d’intercanviar bones pràctiques en l’àmbit de la inclusió social, la multiculturalitat i la lluita contra la xenofòbia.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “programes com aquest permetran promoure entre la joventut models de societat alternatius als models tradicionals en els quals es fomente la lluita contra el discurs de l’odi, es comprenguen les necessitats dels immigrants i es lluite per crear una societat intercultural més justa”.



El programa millorarà les habilitats dels i les participants en aquest àmbit a través de tallers, seminaris, conferències i tota una sèrie d’activitats amb esperit participatiu, propiciant la mobilitat educativa de les persones i la cooperació entre organitzacions i institucions dels països col·laboradors. Així, les iniciatives, propostes o polítiques que sorgisquen de les diferents trobades, s’implementaran en els diferents programes juvenils de Mislata, adaptant-se a les necessitats i a la realitat de la ciutat. En aquest sentit, Martín P. Lleial, regidor de Joventut, afirma que la participació en el projecte “millorarà les competències socials i professionals de les persones participants i, al seu torn, els permetrà conéixer noves estratègies per a impulsar accions d’integració i inclusió de les persones estrangeres a la nostra ciutat”.