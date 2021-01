Mislata posa a debat les noves addiccions en l’adolescència

Connect on Linked in

A través d’una jornada virtual, experts de reconegut prestigi parlen sobre dependència i prevenció davant conductes addictives en el joc, internet, pornografia i drogues



Carlos F. Bielsa: “Qualsevol tipus d’addicció, ja siga al joc o a passar el dia enganxat a les xarxes socials, pot suposar un sot en els objectius de vida que ens fixem. Per això, continuarem reforçant aquests programes i els farem extensius a més joves de Mislata, perquè mai està de més ajudar a previndre aquestes conductes”



L’Ajuntament de Mislata, a iniciativa de la regidoria de Joventut i en col·laboració amb la UPCCA, Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, ha organitzat per segon any una jornada per a abordar les addiccions, i en concret sobre conductes addictives cap al joc, internet, pornografia i drogues. A causa de la situació epidemiològica, en aquesta edició, la jornada ha sigut enterament virtual. Una jornada dirigida a tècnics, comunitat educativa, associacions juvenils i pares i mares i a la qual s’han registrat gratuïtament prop de 200 participants.



L’alcalde Mislata, Carlos Fernández Bielsa, qui tancarà la jornada, ha volgut posar en valor el compromís municipal amb la joventut assegurant que “Mislata a continuar sent un impuls important perquè els nostres joves continuen complint reptes de futur. Per això, continuarem reforçant aquests programes i els farem extensius a més joves de Mislata, perquè mai està de més ajudar a previndre”.



Per part seua, el regidor de Joventut de Mislata, Martín Pérez Leal, inaugurava el cicle de conferències agraint la gran acceptació i llançant un missatge de compromís comú, ja que “és responsabilitat de tots els agents implicats informar, dialogar i marcar pautes educatives que permeten controlar i abordar les conductes addictives de la joventut”

L’objectiu general de la jornada busca crear un espai de diàleg en el qual compartir experiències sobre les Tics i noves addiccions amb substàncies, així com debatre aspectes relacionats amb els nous reptes davant els quals s’enfronten progenitors i educadors per a previndre els seus riscos. A més, psicòlegs i tècnics socials de reconegut prestigi reflexionaran sobre la importància de l’ús responsable les noves tecnologies, aportant pautes per a un ús més segur d’elles, supervisar l’ús de videojocs, els riscos de les aplicacions i videojocs amb pagament i alertar sobre el consum del sexe virtual, que s’inicia cada vegada a edats més primerenques.