Mislata programa una multitud d’activitats per a xiquets i joves durant les vacances de Pasqua El campament urbà de la Fàbrica i el campament social, que inclou activitats d’oci i menjador, reuniran a més de 130 xiquets i xiquetes

Les vacances de Pasqua suposen per als escolars un temps extra que poden dedicar a l’oci i entreteniment. Per a satisfer les necessitats dels més xicotets i de pas ajudar les seues famílies a conciliar les seues obligacions laborals amb el descans dels seus fills i filles, l’Ajuntament programa durant les vacances diferents propostes formatives dirigides a la població escolar.

Una d’elles és el campament urbà de Pasqua de la Fàbrica, organitzat des de la regidoria de Joventut. Des del dimarts 23 al divendres 26 d’abril, els xiquets i xiquetes que han apuntat a aquesta macroactividad podran gaudir d’unes jornades repletes de tallers, jocs i activitats a l’aire lliure, en el centre sociocultural i el col·legi Jaume I. Dividits en diversos grups segons l’edat (de 6 a 12 anys) estaran sota la supervisió de monitors especialitzats.

La regidoria de Serveis Socials ha programat també un any més el seu campament social, igual que fa en vacances d’estiu o Nadal. L’Ajuntament tornarà a obrir les portes del col·legi El Cid per a oferir activitats extraescolars i servei de menjador gratuït per als xiquets i xiquetes de Mislata amb menys recursos. La idea és que a més de garantir-los els tres menjars al dia, els més xicotets gaudisquen de les hores prèvies al menjar jugant amb els seus companys i participant en diferents activitats d’animació.

Per part seua, el Centre Cultural Carmen Alborch serà el lloc on xiquets i xiquetes de 5 a 13 anys podran desenvolupar la seua faceta més artística acudint als tallers creatius, que en aquesta edició treballaran les emocions a través de la pintura. Però si el que realment els motiva és la cuina, la millor opció serà acudir al curs organitzat per l’associació Quera “Kitchen for kids”, un taller de cuina en el qual a més de preparar multitud de receptes els i les assistents podran practicar l’anglés.

I els joves de 12 a 16 anys també tindran les seues pròpies activitats durant aquestes vacances en el Centre Jove del Mercat. En el taller de “Sabors saludables” aprendran a fer begudes refrescants, snacks per a esmorzar o berenar, batuts i tapes elaborades amb productes de temporada. I, d’altra banda, també obrirà les seues portes la “Escola de circ”, un taller en el qual podran practicar les principals disciplines del circ acrobàtic, malabars, equilibris i clown.

En definitiva, una gran oferta de programes i activitats que l’Ajuntament de Mislata ofereix a xiquets i joves de la ciutat perquè, durant aquest període vacacional, els més xicotets puguen gaudir d’un temps extra d’oci alternatiu, perquè pares i mares puguen tindre una major conciliació familiar els dies laborables, o simplement perquè moltes famílies puguen cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills i filles alhora que juguen i aprenen.