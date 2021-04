Mislata reforça la seua oferta esportiva a l’aire lliure amb l’ampliació del parc de street workout

El parc de calistenia del Canaló, també conegut com ‘street workout’, estrena la seua ampliació, amb totes les mesures de seguretat sanitàries, davant la creixent demanda de practicar esport al carrer de manera segura i l’auge d’aquest esport entre la joventut

Carlos F. Bielsa: “Millorar les nostres instal·lacions esportives, és millorar el rendiment dels nostres esportistes i clubs. A Mislata continuarem apostant per l’esport com a projecte comú de ciutat i com una dels nostres senyals d’identitat”

El ‘street workout’ o fer exercici físic al carrer, és una modalitat d’esport urbà que està cada vegada més en auge i són molts les i els esportistes que demanden d’instal·lacions a l’aire lliure per a poder practicar-ho. A Mislata, l’Ajuntament, a través de la seua regidoria d’Esport, acaba d’obrir l’ampliació de l’espai de calistenia situat al Parc del Canaló. Una complida reivindicació de la creixent Associació ‘Streetwork Out’ i que reforça l’àmplia oferta esportiva de Mislata.

Com afirma l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “Mislata està al costat de l’esport i els seus joves. Una joventut esportista i participativa que ja no sols practica esport, sinó que s’uneixen per a crear una associació que participa i col·labora amb aquest Ajuntament sempre que se li sol·licita. Aquesta és la joventut que representa la nostra ciutat”.

Es dona la circumstància que l’obertura de l’ampliació d’aquest gimnàs a l’aire lliure estava conclosa el mes de desembre, però a causa de les restriccions sanitàries decretades per la Generalitat Valenciana no s’ha havia pogut reprendre l’activitat fins fa pocs dies. El regidor d’Esports, Toni Arenas, va voler acompanyar als membres de l’associació en la reobertura. Com aclareix el mateix Arenas, “teníem moltes ganes d’obrir aquesta ampliació ja que els xics de l’Associació de Street Workout i *Calistenia de Mislata fan una gran labor per fomentar l’esport a l’aire lliure, un estil de vida saludable i l’associacionisme, i aqueixos són valors pels quals mai deixarem d’apostar a la nostra ciutat”.

El parc de calistenia del Canaló, ha reobert complint totes les mesures de seguretat sanitàries, com l’ús constant de la màscara o la pràctica de grups de màxim 4 persones. Per a millorar el control, l’Ajuntament ha destinat un Agent COVID per a evitar problemes d’aforament o recordar el compliment de les normes als usuaris i usuàries.