Mislata rep una menció honorífica per integrar la perspectiva de gènere en el seu disseny urbanístic

Connect on Linked in

La ciutat de Mislata, amb aquest reconeixement autonòmic, es converteix en una ciutat referent en matèria d’urbanisme, mobilitat urbana sostenible, igualtat i integració

Carlos F. Bielsa: “Tornar a ser reconeguts en aquests premis és una nova motivació i un impuls per a continuar incrementant les nostres polítiques per a aconseguir una igualtat real a Mislata”

La Generalitat Valenciana ha entregat hui els ‘V Premis d’Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb perspectiva de gènere’, en un acte presidit per la vicepresidenta primera Mónica Oltra, el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

En aquesta edició, i per segon any consecutiu, Mislata ha sigut distingida amb un Esment d’Honor per la Generalitat, per la seua perseverança en l’objectiu de tranversalizar la perspectiva de gènere amb l’eix vertebrador del Pla Municipal d’Igualtat. Una menció honorífica, entre els municipis de més de 20.000 habitants, que destaca a la ciutat com una de les més compromeses en la lluita per la consecució de la igualtat real.

En paraules de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “El guardó que rebem en l’anterior edició ens va donar la força per a continuar pel camí de l’aplicació de la igualtat en totes les polítiques públiques. Enguany, hem presentat fins a huit noves propostes al premi i hem tornat a ser mereixedors d’aquesta distinció, la qual cosa ens consolida com a referents en igualtat i integració”.

La candidatura de Mislata incloïa projectes com els camins segurs a l’entorn del Pou del Quint, els passos de zebra retroiluminados, la remodelació urbanística del carrer Verge dels Desemparats, la instal·lació de noves lluminàries, la inclusió de la perspectiva de gènere en la nova ordenança de mobilitat municipal o la inclusió de clausules d’igualtat en contractes públics. A tot això s’uneix el centre neuràlgic de les polítiques d’igualtat de la localitat, la Casa de la Dona, que es troba en aquests moments treballant en les diverses accions que es duran a terme a Mislata amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

La responsable d’Urbanisme, Mercedes Caballero, afirmava que des de la regidoria “sempre que es posa en marxa un projecte urbanístic, la perspectiva de gènere és un punt essencial en la nostra planificació. Que Mislata haja sigut destacada per segon any consecutiu ens reafirma a continuar donant-li a la dona l’espai que li correspon en el disseny de la Mislata del segle XXI”.