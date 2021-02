Mislata s’adhereix al Pla Resistir que dotarà al municipi de 865.071 euros

Connect on Linked in

El programa d’ajudes beneficiarà a persones treballadores autònomes i microempreses de fins a 10 treballadors afectades per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària

Carlos F. Bielsa: “És un pla útil, molt necessari per a ajudar als sectors que pitjor l’estan passant en aquest moment i que ajudarà a pal·liar la greu situació que estan patint. Estem treballant intensament i posarem tota la nostra obstinació perquè les ajudes arriben al més prompte possible”

Dins del Pla Resistir, aprovat per la Generalitat Valenciana i consensuat amb la resta d’Administracions Locals per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària, s’inclouen les Ajudes Parèntesis que seran destinades als sectors més afectats per la crisi. Tal com recull el Decret llei del Consell, Mislata gestionarà aquestes ajudes que ascendeixen a un total 865.071 euros, dels quals la Generalitat es farà càrrec del 62.5%, la Diputació de València del 22,5% i l’Ajuntament aportarà el 15% del cost total.

Després de l’adhesió al Pla, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mislata, a més, ha aprovat hui les bases del mateix per a ajudar a les empreses i autònoms dels sectors inclosos en el mateix Decret llei, amb una aportació municipal de 129.760,65 euros.

Segons l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “és el moment que totes les institucions ens impliquem i treballem unides en un únic sentit, ajudar als qui més el necessiten. Aquest pla posa de manifest que la col·laboració i la coordinació entre administracions és la millor via per a aportar solucions als problemes de la ciutadania”.

Des de Mislata, afirma Bielsa, “intentarem que les ajudes arriben al més prompte possible”.

En la pràctica, aquestes ajudes es van distribuir en la concessió d’una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones contractades, i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020. Aquestes ajudes han d’anar dirigides a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses, podent-se justificar despeses realitzades des de l’1 d’abril de 2020.



Una vegada es publiquen les bases d’aquest pla d’ajudes, amb els requisits i la documentació a aportar per les persones sol·licitants, s’establirà el termini de presentació de les sol·licituds, que hauran de fer-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mislata, per al que es necessitarà posseir Certificat Digital per a realitzar els tràmits de manera telemàtica. L’Ajuntament, a més, prestarà assistència a les empreses i persones autònomes dels sectors afectats a través de la OACE, l’Oficina d’Atenció a Comerços i Empreses, adherida a l’ADL i que es va activar a l’inici de la pandèmia per a ajudar als comerços de Mislata.