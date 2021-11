Mislata tindrà un centre de serveis socials nou

Connect on Linked in

Les noves instal·lacions, situades en l’antic Centre Ocupacional del carrer San Francisco, albergaran a partir de gener la tramitació d’ajudes i prestacions socials. D’aquesta manera, el municipi comptarà amb dos espais municipals destinats a Serveis Socials a partir de 2022



Carlos F. Bielsa: “Aquest nou centre de Serveis Socials millorarà i augmentarà la qualitat assistencial i és un exemple més de consolidació del nostre model de gestió i del nostre compromís amb els qui més el necessiten, situant les polítiques socials com un pilar fonamental”

Mislata comptarà des de principis del pròxim any amb un nou local de serveis socials. Unes noves i modernes instal·lacions situades en l’antic centre ocupacional, en les quals s’ha invertit prop de 160.000 euros per a escometre una reforma integral de l’espai, derrocant murs i ampliant finestrals per a generar zones més àmplies i més il·luminades. A més, s’ha instal·lat un sistema de reciclatge de l’aire perquè estiga renovant-se contínuament i s’ha procedit a l’adquisició de nou mobiliari per al personal i persones usuàries.



D’aquesta manera, Mislata disposarà a partir de 2022 de dos espais municipals destinats a Serveis Socials. A aquestes noves instal·lacions es derivaran els programes municipals d’ajudes i la tramitació de prestacions socials, com per exemple les ajudes d’habitatge i manutenció, els xec bebé, les ajudes a famílies monoparentals, les beques menjador i d’escoles infantils, entre altres. A més, s’ha generat un espai per a poder realitzar formacions a les persones usuàries relacionades amb la Renda Valenciana d’Inclusió o l’Ingrés Mínim Vital.

El personal que es deriva a aquest nou Centre de Serveis Socials de San Francisco també s’ha incrementat, per la qual cosa constarà de personal administratiu, treballadores socials, educadores socials, tècnics d’integració social, així com d’assessora jurídica en matèria de desnonaments.



Per part seua, l’actual Centre de Serveis Socials de Maestro Palau iniciarà també una renovació de les seues instal·lacions l’any vinent. Aquest continuarà sent el centre de referència destinat a persones majors i família, i allí continuaran duent-se a terme per exemple la tramitació de la dependència, el servei d’ajuda a domicili, el servei específic d’intervenció per a famílies i infància, així com tots els programes que es duen a terme des de Serveis Socials en aquesta matèria.