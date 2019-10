Mobilitat desplaça una estació de Valenbisi a l’Estació de Pont de Fusta per a facilitar la intermodalitat

Print This Post

A petició de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, l’empresa titular del servici ha traslladat la parada número 131 de Valenbisi des de la vorera del carrer Alboraia, en l’encreuament amb el carrer Flora, fins al carrer de Santa Amàlia. Els 150 metres suposen un canvi considerable a causa de la nova ubicació al costat de l’estació de tramvia de Pont de Fusta per a fomentar la intermodalitat entre tots dos mitjans. D’ara endavant, les persones usuàries podran combinar de forma més còmoda diferents mitjans de transport públic i sostenibles.



El nou emplaçament també és un punt de gran afluència de bicicletes tenint en compte que el carrer de Santa Amàlia és l’únic carrer exclusiu per a este mitjà de transport a la ciutat i suposa un nexe de connexió molt important del centre de València cap als barris del nord. També connecta el centre amb l’oest de la ciutat amb el carril bici de la marginal esquerra de l’antic llit del riu Túria, en funcionament des del mes de març passat.



L’estacionament compta amb 20 places de bicicletes i s’ha instal·lat en una zona que no impedix el pas de persones, i al temps era lloc de freqüents queixes per la invasió de cotxes sobre les voreres, amb el consegüent perill per a les persones, especialment l’alumnat d’un col·legi pròxim.



Les dades de persones usuàries dels carrils bici annexos a esta parada mostren un constant creixement i este mes d’octubre s’han registrat les xifres més altes de persones usuàries de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VPM). Així, el carril bici de Pont de Fusta ha registrat a octubre un total de 2.600 bicicletes/VMP diàries de mitjana, la xifra més alta des de la seua inauguració al setembre de 2017, ja que fins ara no s’havien superat les 2.376 cap mes. Respecte a octubre de l’any passat, s’ha produït un creixement de persones usuàries d’un 23 %.



Per part seua, el carril bici d’Almassora amb Pintor Vilar, amb 2.161 bicicletes/VMP diàries de mitjana a octubre, també ha registrat un creixement de la intensitat de persones usuàries del 20 % respecte al mateix mes de l’any passat; el carril bici de la marginal esquerra -concretament el tram de Guadalaviar-, ha registrat 2.574 persones usuàries diàries de mitjana, una dada destacable tenint en compte que des de la seua inauguració el mes de març passat, no s’havia superat les 1.438 de mitjana cap mes.