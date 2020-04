Mobilitat iniciarà el dilluns les actuacions per a la conversió en zona de vianants de la Plaça de l’Ajuntament de València

Connect on Linked in

Durant la setmana vinent es faran els treballs per a reordenar el carrer Colon i a partir del dia 4 començaran les actuacions en la pròpia plaça consistorial.





Tal com va avançar fa uns dies l’alcalde de València, Joan Ribó, i una vegada realitzades les reunions de coordinació entre els servicis de Mobilitat Sostenible i Obres i Infraestructures en la Via Pública, dilluns que ve, dia 27, s’iniciaran els treballs que culminaran d’ací a unes setmanes amb la conversió en zona de vianants de la major part de la Plaça de l’Ajuntament i el seu entorn. Així ho ha anunciat este matí l’alcalde de València, Joan Ribó, després de la reunió de la Comissió de Seguiment de la Covid-19 i la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en una videoconferència de premsa, acompanyat pels vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo.



L’actuació començarà amb els treballs de reordenació del trànsit al carrer Colon, que desenvolupen els mandats i directrius recollits en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat de València de 2013 i el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella. Detalladament, el dilluns es procedirà a la retirada dels actuals elements de segregació del carril d’EMT, mentre que entre el dimarts i el dijous, amb el trànsit al carrer Colon interromput (excepte per a l’accés de residents i persones usuàries d’estacionaments públics i privats), es realitzaran la resta de treballs de senyalització.



Tal com ha subratllat l’alcalde, la recuperació de la plaça de l’Ajuntament per a la ciutadania és «una petició ciutadana històrica, un procés planificat i elaborat en diàleg i col·laboració amb els veïns i veïnes, així com amb els col·lectius de comerciants de la zona, i que inclou un procés de participació ciutadana». «A més», ha recordat «respon a les previsions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, PMUS, aprovat en 2013, i del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella».



Amb el carrer Colon ja obert de nou al trànsit, amb el nou carril EMT-Taxi doble i la circulació reordenada de la manera que es va comunicar en el seu moment, a partir del dilluns 4 d’abril s’interromprà la circulació en la plaça de l’Ajuntament, on començaran els treballs de les contractes de Manteniment d’Infraestructures i Mobilitat Sostenible que es prolongaran el temps necessari per a realitzar amb les degudes mesures de seguretat la renovació de l’asfalt i l’habilitació de la senyalització i mobiliari urbà que delimitaran els vora 12.000 m² de nou espai per a vianants.



«Ens agradaria poder estar realitzant-la en altres circumstàncies millors per a tots, però en les actuals, gràcies a la dràstica baixada de trànsit, l’execució de l’actuació es podrà desenvolupar en les millors condicions, minimitzant les afeccions que generen estes importants operacions», ha apuntat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, responsable de l’àrea impulsora de l’actuació. D’esta manera, ha subratllat, «les veïnes i veïns de València gaudiran de la nova Plaza de l’Ajuntament i del seu entorn més per als vianants sense que les operacions necessàries per a fer-ho els hagen suposat un inconvenient afegit».



En este sentit, tant l’alcalde com el regidor ha ressaltat que, encara que la conversió en zona de vianants de la plaça i la remodelació de la circulació del carrer Colon «són actuacions recollides en el PMUS i treballades en els últims anys», l’actual crisi sanitària i com s’està reaccionant per a eixir d’ella «estan posant encara més de manifest la imperiosa necessitat d’actuacions d’este tipus». Les famílies, els més xicotets, «totes les persones en general -ha afegit Grezzi- necessitem més espais amplis i de qualitat, i de cara al desconfinament les principals autoritats i ciutats europees estan prenent mesures per a recuperar i disposar d’eixos espais que abans se sobredimensionaven per al trànsit motoritzat. A l’Ajuntament de València, afortunadament, ja treballàvem en eixe sentit, i pràcticament ningú tracta de frenar o entorpir esta millora de la ciutat que ha fet de València un referent en este tipus de polítiques».



AFECCIÓ DE LA EMT DURANT L’ACTUACIÓ.



La circulació pel carrer Colon es mantindrà en les actuals circumstàncies fins a la nit del pròxim dilluns 27 d’abril. A partir del dimarts 28 fins al matí del divendres 1 de maig la interrupció del carrer Colon suposarà el desviament de les línies que per ella circulen als eixos Tetuan-Pau-Poeta Querol i Pau-Plaça de l’Ajuntament fins a reprendre el seu recorregut habitual. Les línies nocturnes N1 i N8 circularan per la Gran Via i el carrer Russafa cap a la plaça de l’Ajuntament, evitant el carrer Colon. Una vegada reordenat Colon, l’EMT tornarà a funcionar amb normalitat fins al matí del 4 de maig, quan s’activarà una operativitat provisional fins que concloguen les labors de conversió en zona de vianants en la plaça de l’Ajuntament, moment en què la nova xarxa funcionarà ja amb total normalitat. Els detalls d’esta operativitat provisional per les obres es donaran a conéixer en uns dies i es comunicaran en totes les parades amb línies afectades.



La circulació lliure de trànsit motoritzat al carrer Colon es reactivarà presumiblement el divendres 1 de maig, ja en les condicions definitives que la convertiran, en la seua trobada amb la plaça de la Porta de la Mar, en un carrer d’eixida (a excepció d’EMT, Taxi i vehicles d’emergència que poden utilitzar-la en sentit d’accés pels seus carrils d’ús exclusiu).



UN MANDAT DEL PMUS



El PMUS de València, elaborat després d’un procés participatiu i aprovat pel Ple Municipal el 27 de desembre de 2013, és el “document estratègic en el qual s’establisquen les línies d’actuació en matèria de trànsit i transport” per a la ciutat i recull en el seu text les actuacions que ara es desenvoluparan.



Així es recull en el Programa 1.2, ‘Pla Centre de millores per als vianants’, i més en concret en la proposta d’actuació 1.2.2, ‘Ampliació de l’espai per als vianants en el viari d’accés al centre’; en el Programa 6.1, titulat ‘Priorització de la circulació del transport en superfície a la ciutat’, i les seues propostes d’actuació 6.1.1 ‘Millora de la velocitat comercial d’EMT’ i 6.1.2 ‘Actuacions prioritàries de millora de la circulació d’EMT’; i en el Programa 7.1, ‘Reordenació i nou disseny de la xarxa d’autobusos d’EMT València’.



La roda de premsa s’ha realitzat a través de la Sala de Premsa Virtual de l’Ajuntament, de València, i també es pot seguir pel compte de Twitter @AjuntamentVLC.