Mobilitat sostenible amplia l’espai per a vianants en Vara de Quart de València

Connect on Linked in

Durant el matí d’este dijous, 20 de maig, atenent la sol·licitud presentada pel Consell Escolar del CEIP Ciutat de Bolonya dins del pla de millora dels entorns escolars i d’acord amb les mesures de millora i recuperació de l’espai públic encetades des de l’Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic de l’Ajuntament de València, el servici de Mobilitat procedirà a recuperar per a l’ús exclusivament per a vianants l’espai del carrer Torrent emplaçat entre les portes d’entrada i eixida al centre escolar i el Parc Imago, situat just enfront.

“Atendre esta petició del CEIP, de les entitats veïnals de la zona per a millorar l’espai públic en el cor residencial de Vara de Quart és al mateix temps un plaer i una obligació per a l’Ajuntament”, ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, perquè —ha afegit— “poques vegades la recuperació de tan pocs metres simbolitza tan bé com les ciutats es van dissenyar en el passat sense pensar que els seus veïns i veïnes s’havien de relacionar entre si”. L’actuació, ha conclòs, “avança en l’objectiu de millorar la centralitat d’un barri en esta plaça que fins ara ni tan sols es denomina com a tal sinó com a carrer, però que el guanyarà a mesura que s’avance en la recuperació de l’espai públic per a ús social i no com a mer depòsit de vehicles”.

Esta ampliació efectiva de la plaça que ocupa el parc Imago, situada entre els carrers Torrent, Emilio Lluch i José María Mortes Lerma, suposarà la necessària modificació dels sentits de circulació dels carrers Periodista Roberto Castrovido i del carrer José María Mortes Lerma entre els números 26 ac i 32. Al seu torn, amb la finalitat de protegir la porta d’entrada i eixida infantil de l’accés al centre pel carrer Doctor Pérez Feliu nº14 ac, s’adoptaran mesures per a millorar la visibilitat en el pas de vianants enfront de la mateixa i es reforçarà la senyalització en el número 13 per a evitar l’ús incorrecte que fan d’este tram alguns vehicles, com si fora -no ho és- una via de doble sentit. L’actuació del carrer Torrent es delimitarà mitjançant la col·locació de la corresponent senyalització i dos testos a banda i banda del tram, deixant via lliure al servici de Coordinació d’Obres en Via Pública i Manteniment d’Infraestructures per a abordar la seua adequació de manera provisional o definitiva.

Amb este seran quinze els centres educatius a la ciutat de València en els quals el servici de Mobilitat Sostenible, a petició d’estos, ha actuat des de l’inici de l’any acadèmic. Concretament, juntament amb esta actuació, s’incorporen 360 m² als 2.238 m² ja sumats en els accessos al col·legi Puresa de María Grao, el CEIP Jaume Balmes en Russafa, el col·legi 8 de Març i a l’Escola Municipal Infantil SOLC de Tres Forques, als CEIP Carles Salvador i Pare Català en Benimaclet, als Salesians Sant Joan Bosco en el barri de Na Rovella –districte de Quatre Carreres-, al CEIP Mestalla en el barri d’Albors –districte de Camins al Grau-, al CEIP Vivers –barri de la Trinitat-, al col·legi Dominics Sant Vicent Ferrer –barri de Sant Francesc- i al CEIP Castellar-l’Oliveral.