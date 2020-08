Mobilitat Sostenible habilita quatre nous passos per a vianants i 75 places d’estacionament en Enginyer Manuel Soto a València

Connect on Linked in

Es corregixen situacions d’inseguretat en encreuaments en els quals no es donava continuïtat als itineraris per als vianants.

El servici de Mobilitat Sostenible ha dut a terme els treballs de senyalització per a reordenar el tram de calçada que unix l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto amb el carrer de l’Exèrcit Espanyol. Es tracta d’un enllaç per on discorria el circuit de la Fórmula 1 i que, fins ara, mancava de senyalització que donara continuïtat als itineraris per als vianants, per la qual cosa es creaven situacions d’inseguretat en els encreuaments.



Així doncs, s’han pintat quatre passos de vianants que unixen la illeta central donant continuïtat per als vianants a l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto i al carrer de l’Exèrcit Espanyol, a més de crear dos encreuaments segurs en este últim carrer.



D’altra banda, s’han senyalitzat 114 metres d’estacionament en bateria a banda i banda de la calçada i 50 metres d’estacionament en cordó en el centre d’esta, la qual cosa suposa un total de 67 places aproximadament per a estacionar de forma regulada. Cal destacar que en la zona d’estacionament en cordó, s’ha senyalitzat un xicotet corredor entre tots dos costats de l’estacionament perquè les persones usuàries puguen entrar i eixir del vehicle en condicions segures.

Finalment, s’han disposat també huit places d’estacionament per a motocicletes.