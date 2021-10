Mobilitat Sostenible inicia la licitació del carril bici de l’eix José Aguilar- José María Haro

Connect on Linked in

Grezzi: “cada any sorgixen en pressupostos participatius propostes veïnals que volen carrers amb menys sorolls i fums gràcies a la bici”

Este divendres s’aprovarà en Junta de Govern Local l’inici de la licitació del nou carril bici dels carrers José Aguilar i José María Haro, sorgit dels pressupostos participatius Decidim VLC 2018 i que comportarà una millora per als vianants del seu entorn. El nou eix ciclable, de 620 metres, bidireccional i segregat sobre calçada, connectarà els existents entre el carrer de Jeroni de Montsoriu i l’avinguda de Blasco Ibáñez, a través dels carrers José Aguilar i José María Haro. El projecte, que donarà servici als barris d’Aiora en el districte de Camins al Grau i l’Illa Perduda en el districte d’Algirós contempla, també, “la millora dels itineraris per als vianants del carrer José María Haro”.

“Això permetrà millorar l’accessibilitat, mobilitat i seguretat viària de la zona d’actuació, ampliant els espais per a vianants actuals i homogeneïtzant les voreres en amplària i arbratge, adaptant-los a la normativa d’accessibilitat, així com millorar la connexió ciclista d’una zona on l’ús de la mateixa s’ha incrementat notablement per l’existència dels instituts d’ensenyament pròxims i la implantació de l’estació de Valenbisi, que es baixarà a calçada”, ha destacat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

“Des de fa sis anys, quan creàrem els nous estàndards de disseny dels carrils bici, la creació d’un nou eix ciclista en un carrer suposa la millora global de l’entorn, per la qual cosa cada any sorgixen en els Pressupostos Participatius propostes com esta de veïnat que vol els seus carrers més tranquils i amb menys sorolls i fums gràcies a la bici”, ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible d’esta actuació, “que com moltes altres que s’estan executant en la ciutat, emana de la petició veïnal”.

En este cas en particular, a més del ja esmentat, la millora global que acompanya l’eix ciclable suposa la creació d’un nou pas per a vianants al carrer José Aguilar amb Jordi de Sant Jordi, dotze nous escocells en José Aguilar i dos en José María Haro, nous aparcabicis i places de motos al costat dels passos per a vianants per a millorar la visibilitat dels encreuaments, així com la reparació i substitució d’embornals i rajoles en mal estat, ha afegit Grezzi.

La duració de les obres, amb un cost de 489.601,54 euros, IVA inclòs, té una previsió de quatre mesos i mig una vegada s’adjudiquen.