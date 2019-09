Mobilitat Sostenible organitza un dispositiu especial per a la Marató València Trinidad Alfonso 2019

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha organitzat un dispositiu especial, a través de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, per a garantir la mobilitat d’esportistes i ciutadania de cara a la celebració, el pròxim 1 de desembre, de la Marató València Trinidad Alfonso. El regidor Giuseppe Grezzi ha presentat este matí el dispositiu, en col·laboració amb la Fundació Trinidad Alfonso i la Societat Esportiva Correcaminos.



«La marató és una cita fonamental per a la ciutat, i nosaltres tenim un de les millors maratons d’Europa i del món», ha afirmat el delegat de Mobilitat, que ha afegit que, atés que esta celebració «revoluciona la ciutat, amb talls de carrers, desviaments i arribada de nombroses persones, entre participants i turistes, hem d’assegurar les necessitats de mobilitat de tots».



«Un any més València serà una festa, i per això hem realitzat este acord de col·laboració entre l’EMT i la Marató per donar el servici de qualitat que ens demana la ciutadania i perquè corredors i voluntaris poden moure’s amb facilitat el dia de la Marató en si i els dies previs amb totes les facilitats a través d’este dispositiu especial», ha afegit el regidor Grezzi.



Per a això, s’establirà un servei gratuït d’autobús regular, des de les 5 de la matinada, totalment gratuït en tota la xarxa, i que es prolongarà fins a les 16 hores del dia 1, amb la finalitat que les persones participants puguen arribar a l’eixida de la prova en condicions i amb totes les facilitats.



A més, l’EMT editarà un total de 10.000 targetes móbilis commemoratives, amb la imatge de la Marató València per a usuaris i usuàries en general, i altres 2.000 per a les persones que treballen com a voluntaris per a garantir el bon desenvolupament de la prova. A més, s’han decorat amb vinils específics alguns vehicles de la flota d’autobusos urbans.



També el dia 1 s’establirà un reforç de les línies abans de l’inici de l’eixida, entre les 05.30 i les 08.00 hores del dia 1. I es reforçarà també el servei telefònic d’atenció al client i atenció a la ciutadania perquè tothom dispose de la informació i de les claus del dispositiu especial elaborat en coordinació amb els serveis municipals. Fianlmente, hi haurà una línia llançadora entre Campos Crespo i la rotonda del centre comercial El Saler, que operarà entre les 5.30 i les 14.30 hores.



El regidor ha explicat que més endavant es concretaran els números de les línies que seran reforçades, i es difondrà tota la informació a través dels diferents canals disponibles.«Esta és una de les millors proves també perquè cuidem de tots els detalls –ha assegurat el regidor- tant des de la Fundació, com des de l’Ajuntament i des de l’EMT, i amb la Societat Correcaminos, busquem sempre oferir el servici de qualitat que exigix una prova tan important».



La presentació del dispositiu ha comptat també amb la presència del vicepresident de la SD Correcaminos, Vicente Sanz, qui ha qualificat de «fonamental» l’acord amb l’EMT per a la realització de la prova. Sanz ha valorat l’aposta per la mobilitat sosbtenible «en la línia de les grans maratons del món, perquè creiem que col·laborar amb la sostenibilitat i fomentar l’ús del transport públic és un element essencial que denota el punt de diferència entre grans maratons mundials i un altre tipus de proves», ha assegurat.